Американски пратеници в Катар: Без среща с високопоставени представители на Иран

Американските специални пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър са в Доха, но няма да имат среща с високопоставени представители на Иран, съобщи Катар. Предвидени са само технически разговори, включително по регионалната сигурност, които могат да бъдат изведени по-късно на по-високо равнище. Така остана неяснотата около евентуалните преговори между САЩ и Иран след взаимната размяна на удари, която постави под въпрос 60-дневното прекратяване на огъня. То е заложено в Меморандума за разбирателство като прелюдия към окончателно прекратяване на войната

Иран обяви, че ще отговори на всяко нарушение на Меморандума за разбирателство от американска страна. Според Техеран всички клаузи на преходното споразумение трябва да бъдат изпълнени, преди да започнат преговори за окончателен мир. Иранската дипломация посочи, че комуникационните канали със САЩ не са военни, а политически. Иран обяви, че ще обсъди с катарските посредници прилагането на преходните споразумения със САЩ. Катар съобщи, че шест милиарда долара на Иран, замразени в Катар, още не са прехвърлени на Техеран.

Есмаил Багаей, говорител на МВнР на Иран: "В Доха, вероятно в сряда, ще има дискусии за прилагането на клаузите в меморандума за разбирателство, включително за освобождаване на замразените ирански средства. Тези разговори ще се проведат с катарската страна."

В понеделник Белият дом заяви, че пратениците Уиткоф и Къшнър ще проведат срещи на високо равнище, а техническите разговори ще продължат паралелно. Техеран увери, че ще отстоява правата си за управление на Ормузкия проток.

Маджед ал Ансари, говорител на МВнР на Катар: "За момента не очакваме високопоставени ирански представители, но техническите контакти продължават след Люцерн и оттогава не са спирали. Нашата позиция е ясна - не трябва да има пречки за свободното корабоплаване през Ормузкия проток."

Миналата седмица САЩ обвиниха Иран в обстрел на поне два търговски кораба и атакуваха ирански военни обекти. В отговор Техеран насочи ракети и дронове срещу американски военни бази в Кувейт и Бахрлейн.

Междувременно Иран подготвя националното погребение на върховния лидер аятолах Али Хаменей, убит при американските удари в първите дни на войната. Церемониите ще започнат в събота и ще продължат шест дни. Теократичното ръководство на страната оцеля, но е изправено пред нарастващо народно недоволство заради икономическите трудности. Двама революционни гвардейци бяха убити в една от западните провинции, властите определиха нападението като "терористичен" акт.