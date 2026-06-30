Как един бар в Далас предоставя на своите гости една необикновена реалност

Едно от емблематичните места в Далас е бар, в който се гледат спортни събития, а сега покрай световното първенство и много футболни мачове. Барът е едно от най-популярните места за гледане на подобни спортни събития - футбол, бейзбол, баскетбол. Усещането е сякаш си на терена на финала на предишното световно между Аржентина и Франция в Катар, все едно присъстваш на живо на няколко метра от главните действащи лица. А в един следващ момент можеш да седнеш на бара или на някоя от масите и да си поръчаш нещо, гледайки най-големите спортни звезди на няколко метра от теб.

Барът отваря врати през август 2024 година и се намира на около 40 минути с кола на север от центъра на Далас. Основната атракция е куполът, изграден от масивен 25- метров екран, който носи една необикновена реалност. Барът може да побере до 1500 души, като всички места се заемат изключително бързо, когато се излъчва голямо спортно събитие.

Вижте повече в репортажа на Бюлент Мюмюнов!