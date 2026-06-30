БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Трима туристи пострадаха при инцидент с атракцион на...
Чете се за: 00:35 мин.
След сигнал за незаконна намеса на борда: ВВС изпълниха...
Чете се за: 04:00 мин.
Резултатите от НВО: Учениците се справят със задачи по...
Чете се за: 09:15 мин.
РЗИ-Бургас за мазута по плажовете: Пробите от морето не...
Чете се за: 02:32 мин.
Иван Демерджиев: Мантинелите в България вероятно са...
Чете се за: 01:22 мин.
Две години от избора и интронизацията на патриарх Даниил:...
Чете се за: 02:57 мин.
Владимир Кличко пред БНТ: Само с последствия за агресора...
Чете се за: 03:12 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Самолет на полската авиокомпания LOT кацна извънредно на летище Бургас заради грешен код за отвличане

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Запази
самолет полската авиокомпания lot кацна извънредно летище бургас заради грешен код отвличане
Слушай новината

Самолет на полската авиокомпания ЛОТ (LOT), изпълняващ полет по маршрут Варшава - Тел Авив с машина „Еърбъс А320" (Airbus A320) на българската авиокомпания „Електра Еъруейз“, е кацнал извънредно на летище Бургас заради техническа неизправност. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на транспорта и съобщенията.

В съобщението се посочва, че причината за пренасочването е техническа неизправност в транспондера на самолета, който е излъчил фалшив сигнал за незаконна намеса или отвличане. В резултат са били задействани установените процедури по охрана на въздушното пространство (Air Policing). След потвърждение, че на борда няма реална заплаха, самолетът е напуснал въздушното пространство на България през Турция.

Транспондерът представлява комуникационно устройство на борда на самолетите, което приема радиосигнали от наземни радари или кули и автоматично изпраща като отговор сигнали.

По искане на превозвача полетът е бил прекратен и въздухоплавателното средство е насочено обратно към България, като е кацнало успешно на летище Бургас в 17:15 часа.

От министерството информират, че незабавно е бил свикан Кризисният щаб и е обявена местна аварийна готовност. Самолетът е бил позициониран съгласно протоколите за безопасност, на място, отдалечено от критичната инфраструктура на летището. Компетентните органи на Министерството на вътрешните работи извършват необходимите проверки по случая.

В съобщението се допълва, че няма пострадали пътници и членове на екипажа, а инцидентът не е повлиял на редовния трафик на летище Бургас.

По-рано от Министерството на отбраната обявиха, че Военновъздушните сили (ВВС) са изпълнили успешно задача по охрана на въздушното пространство, като са ескортирали самолета заради незаконна намеса на борда му. В следващо съобщение от военното министерство съобщиха, че след напускане на въздушното пространство на Република България самолетът по искане на превозвача отправя искане за завръщане и кацане на българско гражданско летище. Дежурните изтребители от ВВС са активирани отново, извършен е прехват на самолета и той е съпроводен до летището в Бургас, на което каца. След изпълнението на задачата дежурните изтребители се завърнаха на летище Граф Игнатиево, информираха от Министерството.

#Бургас #Министерство на транспорта #самолет

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
"Детето е герой, очаквахме най-лошото": Пред БНТ говорят полицаите, напътствали момичето, което спаси майка си след припадък зад волана
2
"Детето е герой, очаквахме най-лошото": Пред БНТ говорят...
Трима души са ранени след взрив в Монако, сред тях е украинският олигарх Вадим Ермолаев
3
Трима души са ранени след взрив в Монако, сред тях е украинският...
След сигнал за незаконна намеса на борда: ВВС изпълниха успешно задача по охрана на въздушното ни пространство
4
След сигнал за незаконна намеса на борда: ВВС изпълниха успешно...
Зараза от тропически комари: Как да се предпазим?
5
Зараза от тропически комари: Как да се предпазим?
От 7 юли започва изплащането на осъвременените пенсии
6
От 7 юли започва изплащането на осъвременените пенсии

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
По-високи пенсии от юли: От август се вдигат минималните осигурителни прагове и максималният осигурителен доход
2
По-високи пенсии от юли: От август се вдигат минималните...
Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца, затвори за часове АМ "Тракия"
3
Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца, затвори за...
Петима души, пътували заедно с лекаря, диагностициран с ебола, са поставени под карантина
4
Петима души, пътували заедно с лекаря, диагностициран с ебола, са...
Времето през юли: Очакват ни жеги до 43 градуса и валежи под нормата
5
Времето през юли: Очакват ни жеги до 43 градуса и валежи под нормата
България постави на колене световния шампион в Лигата на нациите
6
България постави на колене световния шампион в Лигата на нациите

Още от: Политика

Взаимни обвинения - управляващите и ГЕРБ в спор за договорите за мантинели
Взаимни обвинения - управляващите и ГЕРБ в спор за договорите за мантинели
Как от Министерството на туризма ще спасяват летния туризъм? Как от Министерството на туризма ще спасяват летния туризъм?
Чете се за: 02:17 мин.
Рекорден дефицит от над 2,5 млрд. евро към края на май Рекорден дефицит от над 2,5 млрд. евро към края на май
Чете се за: 00:35 мин.
Скандален договор: 240 000 лева за почистването на трева и дървета Скандален договор: 240 000 лева за почистването на трева и дървета
Чете се за: 04:15 мин.
Каримански: Не бих предложил такъв бюджет, нужни са по-смели мерки в разходите Каримански: Не бих предложил такъв бюджет, нужни са по-смели мерки в разходите
Чете се за: 03:35 мин.
"Литаско" вдигна запора на доставките на петрол за "Лукойл" "Литаско" вдигна запора на доставките на петрол за "Лукойл"
Чете се за: 03:30 мин.

Водещи новини

Самолетът, подал сигнала за незаконна намеса на борда, се намира на летището в Бургас
Самолетът, подал сигнала за незаконна намеса на борда, се намира на...
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
След сигнал за незаконна намеса на борда: ВВС изпълниха успешно задача по охрана на въздушното ни пространство След сигнал за незаконна намеса на борда: ВВС изпълниха успешно задача по охрана на въздушното ни пространство
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Самолет на полската авиокомпания LOT кацна извънредно на летище Бургас заради грешен код за отвличане Самолет на полската авиокомпания LOT кацна извънредно на летище Бургас заради грешен код за отвличане
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Водната база от инцидента в Ахелой се оказа незаконна Водната база от инцидента в Ахелой се оказа незаконна
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Осем задържани в София за измама с европейски средства в размер на...
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Скандален договор: 240 000 лева за почистването на трева и дървета
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
"Литаско" вдигна запора на доставките на петрол за...
Чете се за: 03:30 мин.
Икономика
Жегата продължава: До 39° в Сандански и Русе, очаква се...
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ