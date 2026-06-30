Самолет на полската авиокомпания LOT кацна извънредно на летище Бургас заради грешен код за отвличане

Самолет на полската авиокомпания ЛОТ (LOT), изпълняващ полет по маршрут Варшава - Тел Авив с машина „Еърбъс А320" (Airbus A320) на българската авиокомпания „Електра Еъруейз“, е кацнал извънредно на летище Бургас заради техническа неизправност. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на транспорта и съобщенията.

В съобщението се посочва, че причината за пренасочването е техническа неизправност в транспондера на самолета, който е излъчил фалшив сигнал за незаконна намеса или отвличане. В резултат са били задействани установените процедури по охрана на въздушното пространство (Air Policing). След потвърждение, че на борда няма реална заплаха, самолетът е напуснал въздушното пространство на България през Турция.

Транспондерът представлява комуникационно устройство на борда на самолетите, което приема радиосигнали от наземни радари или кули и автоматично изпраща като отговор сигнали.

По искане на превозвача полетът е бил прекратен и въздухоплавателното средство е насочено обратно към България, като е кацнало успешно на летище Бургас в 17:15 часа.

От министерството информират, че незабавно е бил свикан Кризисният щаб и е обявена местна аварийна готовност. Самолетът е бил позициониран съгласно протоколите за безопасност, на място, отдалечено от критичната инфраструктура на летището. Компетентните органи на Министерството на вътрешните работи извършват необходимите проверки по случая.

В съобщението се допълва, че няма пострадали пътници и членове на екипажа, а инцидентът не е повлиял на редовния трафик на летище Бургас.

По-рано от Министерството на отбраната обявиха, че Военновъздушните сили (ВВС) са изпълнили успешно задача по охрана на въздушното пространство, като са ескортирали самолета заради незаконна намеса на борда му. В следващо съобщение от военното министерство съобщиха, че след напускане на въздушното пространство на Република България самолетът по искане на превозвача отправя искане за завръщане и кацане на българско гражданско летище. Дежурните изтребители от ВВС са активирани отново, извършен е прехват на самолета и той е съпроводен до летището в Бургас, на което каца. След изпълнението на задачата дежурните изтребители се завърнаха на летище Граф Игнатиево, информираха от Министерството.