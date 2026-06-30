Седем седмокласнички с максимален резултат на НВО

Седем момичета са получили максимални резултати на Националното външно оценяване след 7-ми клас. Те имат по 100 точки и по български език и литература, и по математика. Шест от тях са от София, едно - от Стара Загора. Като цяло резултатите и по двата предмета са по-ниски от миналата година.

14-годишната Ивелина Шилова от НПМГ е едно от момичетата със 100 точки и по двата предмета. Казва, че е положила много усилия, за да го постигне.

Ивелина Шилова, 7 клас, НПМГ: "Българският изискваше малко по-голяма постоянност и четене, а математиката - малко повече усилия, за да се разберат самите задачи... Ами мен по принцип нищо не ме затрудни, само се притеснявах да не направя някоя тъпа грешка... Очаквах добър резултат, ама не очаквах точно макса."

Ева Димитрова, учител по математика в НПМГ: "Тя още от 5 клас се проявява като страхотна математичка. Винаги е много стабилна в знанията си и много сигурна в себе си." Ивайло Ушагелов, директор на НПМГ: "Ние винаги очакваме и се надяваме, но е една много хубава, приятна изненада това, което Ивелина показа."

Ивелина ща остане да учи в НПМГ. Близначката й Павлина е с малко по-ниски резултати - 99,75 точки по математика и 96 - по български език.

Ивелина Шилова, 7 клас, НПМГ: " Да, еднакви сме. Просто малко се е разсеяла в момента." Павлина Шилова, 7 клас, НПМГ: "Голяма гордост, разбира се, тя винаги си е била умна... Самата атмосфера в училището е пълна с деца, които искат високи резултати и това те мотивира и ти да си от тях."

Средният резултат по български език за страната е 55,26 точки или с половин точка по-нисък от миналата година. По математика точките са-38,45 или с четири по-малко.

Проф. Георги Вълчев, министър на образованието и науката: "Разликите не са драматични, но това означава, че в системата ни има проблем. И трябва да намерим верните решения в следващите години."

След изпитите близначките заслужено заминават с родителите си на концерт на "Металика" в Лондон.



