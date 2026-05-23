Японски филм спечели тийн наградата на филмовия фестивал в Кан. България също беше част от програмата с филма „Атлас на Вселената“

Японският филм Sham спечели наградата Écrans Juniors на Филмовия фестивал в Кан 2026.

Отличието се дава на филми, насочени към тийнейджърска публика, а журито е съставено от ученици от района на Кан.

Тази година в програмата участва и филмът "Атлас на Вселената" – копродукция между България и Румъния.

В секцията Écrans Juniors бяха включени общо осем филма от различни държави, сред които Япония, Италия, Мексико, САЩ, България и Румъния.

Програмата е популярна с филми за порастването, приятелството, семейството и проблемите на младите хора.

Тази вечер в Кан ще бъдат връчени и големите награди на фестивала, включително престижната "Златна палма".