Новините 21.05.2026 г.

Акценти за деня:

ЕВРОВИЗИЯ

Около 30 милиона ще са необходими за домакинството ни на „Евровизия 2027“

След историческата победа на DARA България вече гледа към следващото голямо предизвикателство – домакинство на „Евровизия 2027“. Вицепремиерът Иво Христов оглави комисията, която трябва да организира конкурса.

Манията „Бангаранга“ не стихва: Училище в Пловдив поздрави DARA за победата

СУ „Константин Величков“ в Пловдив поздрави DARA и целия екип на БНТ за невероятната и напълно заслужена победа.

Кой е Fred again, с когото DARA мечтае да работи?

След победата си на „Евровизия“ DARA се превърна в истински идол за младите. На грандиозното парти за посрещането ѝ у дома тя и близо 25 хиляди фенове отправиха специално послание към лондонската музикална сензация Fred again с покана за общ проект.

У НАС

Български ученици с първо място на Международна олимпиада по философия

Български ученици спечелиха два медала на Международната олимпиада по философия във Варшава и повториха историческия успех на страната ни отпреди 31 години.

Ученик от СМГ спечели Международния конкурс за гимназисти в сферата на науката и инженерството

Единадесетокласникът Никола Веселинов от Софийската математическа гимназия спечели първо място на Regeneron ISEF. Това е най-големият и престижен международен конкурс за гимназисти в науката и инженерството. Форумът тази година се състоя във Финикс, САЩ.

"Пътна полиция" затяга контрола и мерките за абитуриентските балове

Баловете на дванайсетокласниците започват и от „Пътна полиция“ напомниха за мерките, които вземат за нормалното им протичане. По време на тържествата и на 24 май ще има засилен полицейски контрол за употребата на алкохол и наркотици. Ще се следи и за нарушаване на правилата за движение и рисково поведение на пътници и шофьори.

Народният театър пуска билети по 5 евро

Народен театър „Иван Вазов“ обяви традиционна кампания за намалени билети по повод 24 май за пета поредна година. От днес до неделя всеки може да купи билети от 5 евро за спектаклите до края на театралния сезон. Билетите за гостуващите спектакли са по 10 евро.

СПОРТ

ЦСКА спечели Купата на България

ЦСКА триумфира за 22-ри път в историята с Купата на България. „Червените“ спечелиха драматичния финал на стадион „Васил Левски“ с Локомотив Пловдив след инфарктно изпълнение на дузпи.

Георги Костадинов е новият спортен директор на Левски

Капитанът на Левски Георги Костадинов е новият спортен директор на тима. Той ще стъпи в длъжност в края на май.

Арсенал е новият шампион на Англия след 22 години чакане

Отборът на Арсенал е новият футболен шампион на Англия. Лондончани спечелиха титлата в Висшата лига още преди последния кръг, след като големия им съперник Манчестър Сити направи равенство като гост на Борнемут.