8-годишно момче от САЩ случайно поръча 70 000 близалки

8-годишно момче от САЩ случайно поръча около 70 000 близалки на стойност близо 4000 долара, докато си играело на телефона на майка си.

Майка му разбрала за покупката, когато пред дома им пристигнали 22 огромни кашона, пълни със сладки. Оказало се, че момчето искало да организира карнавал за приятелите си и да раздава близалките като награди.

След първоначалния шок и дълги разговори с компанията, тя възстановила сумата, а семейството решило да дари част от сладките.

Историята бързо стана хит в социалните мрежи и напомни на родителите колко лесно децата могат да направят онлайн поръчка, само с няколко докосвания на екрана.