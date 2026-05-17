Ватиканът прави специална комисия за AI

Ватикан ще създаде специална комисия, която ще следи как изкуственият интелект влияе на хората и обществото.

Решението е одобрено от Папа Лъв XIV, който смята, че новите технологии трябва да се развиват внимателно и отговорно.

В комисията ще участват представители на различни ватикански институции. Те ще обсъждат както добрите страни на AI, така и възможните рискове за хората.

Темата за изкуствения интелект е сред най-важните за папата още от началото на неговия понтификат. Според него технологиите не трябва да заменят човека, а да му помагат.

Очаква се скоро Ватиканът да публикува и специален документ, посветен на връзката между човека и новите технологии.