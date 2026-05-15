Гърция с нова стратегия за ограничение на свръхтуризма

Гърция реши да вземе мерки срещу свръхтуризма, след като миналата година почти 38 милиона души посетиха страната. Основната идея е да се пазят природата, плажовете и местните общности.

Най-засегнати от мерките ще бъдат островите Родос, Санторини и Миконос. Там новите хотели ще бъдат ограничени до 100 легла и ще се строят само на определени места. Въвежда се и забрана за строеж на нови сгради на по-малко от 25 метра от морето.

Правителството цели Гърция да остане популярна туристическа дестинация, но без пренаселените плажове, задръствания и проблеми с инфраструктурата. Ще се насърчава равномерното разпределение на туризма и в други региони на страната.

Мерките се очаква да влязат в сила до края на юни.