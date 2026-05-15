Явор Гечев, "Прогресивна България": Свободният пазар е най-хубавото нещо, а законите трябва да го гарантират

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Законопроектите целят да изсветлят нелоялните търговски практики и необяснимите надценки в цената, заяви Явор Гечев от "Прогресивна България"

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Свободният пазар е най-хубавото нещо, а законите трябва да го гарантират, заяви Явор Гечев, депутат от "Прогресивна България" в студиото на "Още от деня".

Явор Гечев, "Прогресивна България": "Обществото остава с впечатлението, че има неуредици. Свободният пазар е най-хубавото нещо, а законите трябва да го гарантират. Законът нямаше да бъде променян, ако свободният пазар не беше изкривяван."

По отношение на начина, по който законопроектите, внесени от "Прогресивна България" ще повелият на цените Гечев коментира.

Явор Гечев, "Прогресивна България": "Нито един законопроект сам по себе си не може да направи това. Тези два законопроекта – законът за конкуренцията и законът за потребителите – имат за цел да изсветлят нелоялните търговски практики и необяснимите надценки в цената."

Гечев дефинира понятието "справедлива цена".

Явор Гечев, "Прогресивна България": "„Справедлива цена“ е индикатор, който не е задължителен за формирането на крайната цена, но всяка от големите консултантски агенции, занимаващи се с икономика, разработва подобни индекси. Този индекс ще бъде изчисляван по специализирана методика и ще се публикува от министъра на икономиката. Той може да включва редица компоненти, включително сравнителни характеристики с други държави."

Депутатът изреди какви са бъдещите законопректи на "Прогресивна България".

Явор Гечев, "Прогресивна България": "Предстои закон за съвременно коопериране с цел по-добра пазарна организация и възможност за навлизане на производителите по съвременни европейски практики. След това гаранционни фондове, които да подпомагат българските стоки да достигат по-лесно до българските магазини. Следват и мерки за окрупняване на българското земеделие, включително чрез промени в земеделската структура, така че малките стопанства да се превръщат в по-средни и по-устойчиви."

Вижте повече в интервюто

#справедлива цена #"Прогресивна България" #нелоялни търговски практики #Явор Гечев

