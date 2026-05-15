Имотните измамници с повдигнати обвинения: Заподозрените са спечелили над 5 милиона евро

Деветима души са задържани, а 4-ма обвиняеми за имотните измами в София. Както в "По света и у нас" първи съобщихме, потвърди се че двама от задържаните са Георги Янев – Джеймса и бившият нотариус с отнети права – Борис Янков. От МВР и прокуратурата днес съобщиха, че разследват измами за поне 5 милиона евро. Жертвите на измамниците са били предимно възрастни хора.

При обиск в дома, както и в помещение, което бившия нотариус с отнети права Борис Янков е ползвал като бизнес – офис разследващите се натъкват на впечатляващ брой оригинални нотариални актове за апетитни имоти в столицата.

Любомир Николов, директор на СДВР: "Част от намерените документи, оригиналните нотариални актове, в жилището на бивш нотариус, столичен, представляват откраднати или присвоени нотариални актове от бившия Нотариат. Което означава, че това са много опасни документи, които е притежавал той, тъй като те нямат еквивалент за сравнение в съответната Служба по вписванията."

В дома на Янков е открита и стара пишеща машина, на която във времената преди компютрите са съставяни Нотариални актове. Има предположения, че тя е ползвана за промяна на данните за собственост върху имоти, за да се изповядват лесно измамни сделки.

Любомир Николов, директор на СДВР: "Попаднахме на доста интересни находки, включително лични карти, истински такива, множество оригинални нотариални актове за подготвящи се имотни измами. Както и документи касаещи покупко-продажба на недвижим имот и последващо прехвърляне на още девет такива на лице, което е получило едва 1000 евро за цялата сделка, която се подготвя."

Николай Николаев, прокурор в Софийската районна прокуратура: "Става въпрос за лице, което е по-уязвимо, така да го наречем, социално положение. В крайна сметка е изповядана сделката пред Нотариус, като лицето, не е получило обещаните пари. Включително не е било изпълнено обещанието да бъде учредено пожизнено право на ползване на пострадалото на лице на процесния имот в ж.к. "Люлин".

От събраните до момента доказателства става ясно, че общата печалба от имотни измами е над 5 милиона евро. Повечето са извършени по схемата лъжесвидетелстване пред нотариус, че конкретно лице владее имота повече от 10 години, с което се издава констатитвен нотариален акт. Веднага след това имота се продава на т.н. добросъвестен купувач, който го препродава на търговско дружество и тогава имота се пуска на свободния пазар като чист.

Николай Николаев, прокурор в Софийската районна прокуратура: "Паричните средства са наредени по сметка на търговско дружество, което в настоящия момент установяваме, че не е с активна търговска дейност, т.е. използвано е за целите на подобни сделки."

За момента има доказателства за измамни сделки, извършени от групата от началото на тази година до месец април. От намерените доказателства ще се установяват още десетки измами с апетитни имоти.

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: "Аз гледам на тази акция като на акция с продължение. Вярвам, че тя ще се развие, ще се разшири. Това е една изключително сериозна престъпна мрежа, която трябва да бъде идентифицирана и неутрализирана до най-високите ѝ нива."

снимки: БТА

За момента обвиняемите са четирима и прокуратурата ще иска постоянното им задържане под стража от съда. Възможно е обаче да бъдат повдигнати обвинения на още участници в измамната схема, както и да се съберат доказателства за организирана престъпна група.