Бягане с кауза

От благотворителния крос бяха събрани близо 800 евро, които бяха дарени на Националната асоциация на деца с диабет.

Бягане с кауза. Това е мотото на благотворителния крос, който се провежда за втора година от катедра „Теория и методика на физическото възпитание“ към Пловдивския университет. С помощта на Националната асоциация на деца с диабет. Тази година към каузата се присъединиха и други Висши училища в града.

Събитието набира все по-голяма популярност, а организаторите от спортната катедра на Биологическия факултет смятат то да се превърне в ежегодно. Над 500 бяха участница, като на старта застанаха още преподаватели и ученици от Пловдив и Хасково.

„Инициативата започна миналата година и кросът беше посветен на 30 годишнината на специалност „Педагогика на обучението по физическо възпитание“ в Пловдивския университет. Присъствието на всички тук, независимо дали участваха в кроса или само за да изразят своята подкрепа, е израз на съпричастност, защото спортът обединява“, каза пред БНТ проф.д.п.н. Валентина Маргаритова.

От благотворителния крос бяха събрани близо 800 евро, които бяха дарени на Националната асоциация на деца с диабет.

Сумата ще бъде изразходвана за организирането на ежегодния летен профилактичен лагер, който е изключително важен за децата и техните семейства.

Подробности вижте във видеото!

#бягане с кауза #пловдивски университет

