Иран разреши на определени кораби да преминават през Ормузкия проток

Иран е готов както за възобновяване на военните действия, така и за дипломатически решения. Това заяви иранският външен министър Абас Арагчи в Делхи, където се провежда среща на първите дипломати на формата БРИКС.

Арагчи повтори и казаното по-рано от Техеран, че всички кораби, плаващи под знамената на държави, които не атакуват Иран, могат да преминават през Ормузкия проток. Най-малко четири плавателни съда, свързани с Малайзия, са преминали водния път, съобщават британски медии.

Преминаването през Ормузкия проток беше разрешено след разговори с иранските власти, които обявиха блокада на водния път малко след началото на израело-американските военни действия. Спирането на корабопотока през протока доведе до повишаване цените на горивата и до проблеми с доставките на стоки.