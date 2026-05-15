Войната в Близкия изток: Иран с обвинение към САЩ, че умишлено саботират преговорите

Иран с обвинение към САЩ, че умишлено саботират преговорите за мир. Според говорителя на иранското външно министерство Есмаил Багаи, целта на Вашингтон са не преговори, а пълна капитулация на Ислямската република.

От Техеран поставиха 5 предварителни условия, за да бъдат подновени разговорите - прекратяване на бойните действия на всички фронтове, включително Ливан, отмяна на санкциите, освобождаване на замразени ирански активи, ирански суверенитет на Ормузкия проток и компенсация за щетите, понесени по време на войната.

В понеделник Доналд Тръмп отхвърли иранските искания и обяви, че примирието е "на командно дишане".