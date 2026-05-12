Тръмп определи иранското предложение за примирие като "боклук"

Примирието с Иран е на командно дишане, заяви Доналд Тръмп преди срещата си с китайския си колега Си Дзинпин.

Президентът на Съединените щати заминава тази вечер за Пекин. Войната с Техеран ще бъде сред обсъжданите теми там, след като Китай се присъедини към дипломатическите усилия на Пакистан за решаване на кофликта. Последното иранско предложение беше отхвърлено от Доналд Тръмп.