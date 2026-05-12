Тръмп определи иранското предложение за примирие като "боклук"
Чете се за: 00:55 мин.
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината
Примирието с Иран е на командно дишане, заяви Доналд Тръмп преди срещата си с китайския си колега Си Дзинпин.
Президентът на Съединените щати заминава тази вечер за Пекин. Войната с Техеран ще бъде сред обсъжданите теми там, след като Китай се присъедини към дипломатическите усилия на Пакистан за решаване на кофликта. Последното иранско предложение беше отхвърлено от Доналд Тръмп.
Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Бих го определил като най-слабото предложение, след като прочетох този боклук, който ни изпратиха. Дори не го прочетох докрай. Казах си - няма да си губя времето. Примирието е на изкуствено дишане и те го знаят".