Доналд Тръмп: "Примирието е на изкуствено дишане"

Американският президент Доналд Тръмп с поредна словесна атака срещу Иран - след като вчера определи отговора на Техеран на мирното предложение "напълно неприемлив", днес той го нарече и "глупав".

По думите му, примирието е "на изкуствено дишане".

Той все пак допълни, че от иранска страна са заявили готовност да предадат количествата си обогатен уран.

От Техеран засега не са заявили официално подобни намерения.

Острите думи на Тръмп се отразиха негативно на цените на петрола, които отново се покачиха.

Все по-неясно става и дали трафикът в Ормузкия проток - един от най-ключовите за доставките на черно злато морски маршрути, ще бъде възстановен. Конфликтът в Иран продължава вече над 10 седмици.