Сблъсъци между Израел и „Хизбула“ въпреки обявеното примирие

Израел и „Хизбула“ се обстрелваха взаимно през нощта, въпреки съобщението на американския президент Доналд Тръмп, че двете страни са се споразумели да прекратят частично боевете. „Хизбула“ се съгласи да спре атаките срещу Израел, а Тел Авив да не напада Бейрут. Действията на израелската армия в Южен Ливан обаче продължават. С въздушни атаки и артилерия Израел удари редица градове там. „Хизбула“ обяви две бойни операции срещу израелските сили.

Израелският министър на отбраната заяви, че Вашингтон е дал подкрепата си за евентуални израелски удари по квартал в Бейрут – крепост на „Хизбула“ – в случай че подкрепяната от Иран групировка атакува селища в северната част на Израел.