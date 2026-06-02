Сблъсъци между Израел и „Хизбула“ въпреки обявеното примирие

Израел и „Хизбула“ се обстрелваха взаимно през нощта, въпреки съобщението на американския президент Доналд Тръмп, че двете страни са се споразумели да прекратят частично боевете. „Хизбула“ се съгласи да спре атаките срещу Израел, а Тел Авив да не напада Бейрут. Действията на израелската армия в Южен Ливан обаче продължават. С въздушни атаки и артилерия Израел удари редица градове там. „Хизбула“ обяви две бойни операции срещу израелските сили.
Израелският министър на отбраната заяви, че Вашингтон е дал подкрепата си за евентуални израелски удари по квартал в Бейрут – крепост на „Хизбула“ – в случай че подкрепяната от Иран групировка атакува селища в северната част на Израел.
Израел Кац, министър на отбраната на Израел: „Премиерът Бенямин Нетаняху и аз оглавихме операция заедно с израелските отбранителни сили. Нейната цел беше да се установи равновесие, според което съдбата на Дахие в Бейрут да е същата като съдбата на северните израелски градове. И ако израелските градове продължат да бъдат атакувани, ние ще атакуваме шиитския квартал Дахие в Бейрут, който е крепост на „Хизбула“.“