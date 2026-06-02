Българската общност в Чикаго почита Ботев

И тази година българската общност в Чикаго организира събор, посветен на Христо Ботев и героите, посветили живота си на Освобождението.

Стиховете на Ботев, гайди и патриотични песни огласяха околността, имаше вой на сирена, черешово топче и панихида в памет на загиналите за свободата.

Съборът е организиран за първи път през 2014 година и става все по-полярен сред общността. Главни организатори на събитието бяха членовете на братство “Хайдути”, с подкрепата на много български бизнеси от района на Чикаго.

Автор: Елена Цанева, кореспондент на БНР в Чикаго