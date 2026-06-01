Доналд Тръмп: Разговорите с Иран продължават с бързи темпове

Американският президент Доналд Тръмп увери тази вечер, че разговорите с Иран продължават с бързи темпове. Тръмп съобщи, че е договорил прекратяване на огъня в Ливан с израелския премиер Бенямин Нетаняху и ръководството на радикалното движение „Хизбула“. По-рано през деня Техеран обяви, че замразява преговорите с Вашингтон заради израелската офанзива в Ливан. Американският президент обяви, че е договорил спиране на огъня в Ливан.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: „Имах много продуктивен разговор с министър-председателя на Израел Биби Нетаняху и казах, че няма да има войници, които да отиват в Бейрут, а всички войски, които са на път, вече са върнати. По същия начин, чрез високопоставени представители, проведох много добър разговор с „Хизбула“ и те се съгласиха, че всякаква стрелба ще спре, че Израел няма да ги атакува и че те няма да атакуват Израел.“

Преди това Иран призова жителите на северен Израел да се евакуират в случай на израелски удари срещу ливанската столица. Израелският премиер нареди атаки по южния бастион на Хизбула в Бейрут, а хората в района започнаха да го напускат.

Наджи Мюсюлмани, жител на Бейрут: „Това е третият път, когато ни разселват, местим се от едно място на друго.“

Иранската революционна гвардия дори заплаши да отвори „нови фронтове“ и да държи затворен Ормузкия проток заради израелската офанзива в Ливан.

Исмаил Багаи, говорител на иранското външно министерство: „Подчертахме и все още подчертаваме, че прекратяването на огъня в Ливан е неразделна част от всяко примирие и всяко окончателно споразумение за прекратяване на войната.“

Реакцията на пазарите на изострянето на конфликта не закъсня. Цената на основния за Европа сорт петрол Брент се покачи със 6,60% и стигна 97 долара и 13 цента.