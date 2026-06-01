БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
11
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
България допусна минимална загуба в домакинството си на...
Чете се за: 02:07 мин.
НА ЖИВО: България загуби домакинството си на Черна гора
Чете се за: 01:00 мин.
И.ф. главен прокурор Ваня Стефанова с коментар за БНТ...
Чете се за: 03:02 мин.
"Прогресивна България" предлага три бюджетни...
Чете се за: 03:50 мин.
250 кг високорискова дрога и малък хеликоптер за...
Чете се за: 01:47 мин.
Ръст на годишната инфлация отчита НСИ
Чете се за: 00:57 мин.
Столичният ж.к. "Люлин" остава без топла вода...
Чете се за: 00:52 мин.
Президентът Йотова: Приоритетите на Европа не трябва да...
Чете се за: 06:45 мин.
"Мечката се опита да ме извади от автомобила":...
Чете се за: 05:17 мин.
Юни започва с валежи и гръмотевични бури, летните...
Чете се за: 05:27 мин.
Честит 1 юни! Празнуваме Деня на детето
Чете се за: 03:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Доналд Тръмп: Разговорите с Иран продължават с бързи темпове

Емилия Запартова от Емилия Запартова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:25 мин.
По света
Запази
доналд тръмп твърди иран поискал прекратяване огъня
Слушай новината

Американският президент Доналд Тръмп увери тази вечер, че разговорите с Иран продължават с бързи темпове. Тръмп съобщи, че е договорил прекратяване на огъня в Ливан с израелския премиер Бенямин Нетаняху и ръководството на радикалното движение „Хизбула“. По-рано през деня Техеран обяви, че замразява преговорите с Вашингтон заради израелската офанзива в Ливан. Американският президент обяви, че е договорил спиране на огъня в Ливан.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: „Имах много продуктивен разговор с министър-председателя на Израел Биби Нетаняху и казах, че няма да има войници, които да отиват в Бейрут, а всички войски, които са на път, вече са върнати. По същия начин, чрез високопоставени представители, проведох много добър разговор с „Хизбула“ и те се съгласиха, че всякаква стрелба ще спре, че Израел няма да ги атакува и че те няма да атакуват Израел.“

Преди това Иран призова жителите на северен Израел да се евакуират в случай на израелски удари срещу ливанската столица. Израелският премиер нареди атаки по южния бастион на Хизбула в Бейрут, а хората в района започнаха да го напускат.

Наджи Мюсюлмани, жител на Бейрут: „Това е третият път, когато ни разселват, местим се от едно място на друго.“

Иранската революционна гвардия дори заплаши да отвори „нови фронтове“ и да държи затворен Ормузкия проток заради израелската офанзива в Ливан.

Исмаил Багаи, говорител на иранското външно министерство: „Подчертахме и все още подчертаваме, че прекратяването на огъня в Ливан е неразделна част от всяко примирие и всяко окончателно споразумение за прекратяване на войната.“

Реакцията на пазарите на изострянето на конфликта не закъсня. Цената на основния за Европа сорт петрол Брент се покачи със 6,60% и стигна 97 долара и 13 цента.

#продължават #разговорите #С Иран #Доналд Тръмп

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте европейското първенство по минифутбол по БНТ 3
1
Гледайте европейското първенство по минифутбол по БНТ 3
Жители на незаконния град край Варна искат среща с кмета Благомир Коцев
2
Жители на незаконния град край Варна искат среща с кмета Благомир...
Възстановиха Детската асамблея "Знаме на мира" (СНИМКИ)
3
Възстановиха Детската асамблея "Знаме на мира" (СНИМКИ)
Честит 1 юни! Празнуваме Деня на детето
4
Честит 1 юни! Празнуваме Деня на детето
Незаконният град край Варна: Инвеститор и собственици на имоти са готови да защитават интересите си
5
Незаконният град край Варна: Инвеститор и собственици на имоти са...
"Мечката се опита да ме извади от автомобила": Българинът разказа за първи път за нападението в Румъния докато я храни
6
"Мечката се опита да ме извади от автомобила": Българинът...

Най-четени

14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
1
14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа, поръчали са си дрога по интернет
2
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа,...
Бащата на починалото момиче в Благоевград пред БНТ: Никаква реформа не върши работа в счупена система
3
Бащата на починалото момиче в Благоевград пред БНТ: Никаква реформа...
Главният прокурор иска уволнението на прокурора Бисер Михайлов заради данни, че е подпомагал укриването на сина си
4
Главният прокурор иска уволнението на прокурора Бисер Михайлов...
През 2023 г. само за месец са издадени трите удостоверения за търпимост за незаконния строеж край Варна
5
През 2023 г. само за месец са издадени трите удостоверения за...
Празнуваме Петдесетница - рождения ден на църквата
6
Празнуваме Петдесетница - рождения ден на църквата

Още от: САЩ и Канада

Техеран протестира срещу израелската офанзива в Ливан
Техеран протестира срещу израелската офанзива в Ливан
Според Кремъл задържането на руски танкер от Франция граничи с пиратство Според Кремъл задържането на руски танкер от Франция граничи с пиратство
Чете се за: 01:17 мин.
Според Тръмп Иран иска сделка, Техеран обаче обвинява САЩ, че нарушават примирието Според Тръмп Иран иска сделка, Техеран обаче обвинява САЩ, че нарушават примирието
Чете се за: 02:42 мин.
Тръмп срещу Би Би Си: Ще съди ли президентът на САЩ британската обществена медия? Тръмп срещу Би Би Си: Ще съди ли президентът на САЩ британската обществена медия?
Чете се за: 00:57 мин.
Войната в Близкия изток: Тръмп е поискал промени по потенциалната сделка с Иран Войната в Близкия изток: Тръмп е поискал промени по потенциалната сделка с Иран
Чете се за: 01:22 мин.
След теча на резервоар за химикали в щата Вашингтон: Броят на жертвите достигна 11, замърсена е река Колумбия След теча на резервоар за химикали в щата Вашингтон: Броят на жертвите достигна 11, замърсена е река Колумбия
Чете се за: 01:15 мин.

Водещи новини

Казусът с „Незаконния град“: Собствениците се готвят за протест, с който да защитят имотите си
Казусът с „Незаконния град“: Собствениците се готвят за...
Чете се за: 05:00 мин.
У нас
Дрога в хеликоптер: Заловиха 250 кг наркотици, оценени на милиони евро Дрога в хеликоптер: Заловиха 250 кг наркотици, оценени на милиони евро
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
И.ф. главен прокурор Ваня Стефанова с коментар за БНТ относно сигнала срещу апелативния прокурор на Пловдив И.ф. главен прокурор Ваня Стефанова с коментар за БНТ относно сигнала срещу апелативния прокурор на Пловдив
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Доналд Тръмп договори примирие в Ливан Доналд Тръмп договори примирие в Ливан
Чете се за: 00:57 мин.
По света
"Прогресивна България" предлага три бюджетни мерки, сред...
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Признаха за виновна акушерка, обвинена за смъртта на новородено в...
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Полицаи откриха изчезнало дете в столицата, съобщиха от СДВР
Чете се за: 00:20 мин.
У нас
Автобус към ада: Линия 666 се завръща в Полша
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ