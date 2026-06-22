3-годишно дете почина в пловдивския квартал "Столипиново"

3-годишно дете е починало в квартал "Столипиново" в Пловдив. Тази сутрин родителите му, които живеят съвсем близо до ДКЦ-то в квартала, са го завели в кабинета на личната лекарка.

По предварителна информация детето се било задавило със слива. За съжаление реанимационните дейности не са довели до успех, въпреки че на място бил извикан спешен екип.

От управата на лечебното заведение съобщиха, че личната лекарка е била наемателка в ДКЦ-то, а не техен служител и не е било потърсено тяхното съдействие в ситуацията. Жената практикува от дълги години като семеен лекар, а практиката ѝ е голяма и със сериозен авторитет.

От полицията коментираха, че за момента става въпрос за инцидент и няма данни за противоправен елемент в случилото се.