Гръмотевични бури следобяд в Западна България, опасност от наводнения във вторник

В следобедните часове в източната половина от страната ще остане слънчево, но в западната ще има валежи и гръмотевична дейност, възможни са и градушки.

Максималните температури ще бъдат - между 29 и 34°, в София – около 30, по Черноморието - между 26 и 29°. Ще духа слаб, до умерен - североизточен вятър.



През нощта и утре сутринта временно интензивни валежи и гръмотевични бури ще има главно в Северозападна България. В останалата част от страната денят ще започне със слънчево време, но след обяд над западната половина, отново се очакават интензивни валежи, гръмотевични бури и локални градушки. Има опасност и от наводнения.

Максималните температури ще бъдат - между 28 и 33°, в София - около 29°. Вятърът ще е слаб, в Западна България от запад, а в Източна - от изток.



Слънчево ще бъде на морския бряг, с максималните температури - между 25 и 28°. Вятърът ще бъде умерен - от изток-югоизток. Температурата на морската вода е - между 21 и 23°, а вълнението на морето ще бъде слабо.



В планините ще духа слаб до умерен северозападен вятър. В масивите в западната половина от страната също ще има валежи, гръмотевични бури и градушки.



И в сряда на много места над западната половина от страната, а по-късно и над североизточните райони, се очакват временно интензивни валежи, гръмотевични бури и локални градушки. Температурите слабо ще се понижат.

През следващите три дни, преди обяд ще е слънчево, а около и след обяд - на места ще превали и прегърми.

Температурите, отново ще се повишават и в събота максималните ще бъдат - между 28 и 33°.



