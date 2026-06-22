Мотополигон Горна Росица прие европейски елит в мотокроса

След близо 8 години прекъсване, мотополигон Горна Росица прие европейски елит в класовете ЕMX 65 и ЕMX 85. Състезанието беше полуфинал на европейския шампионат по мотокрос в детско-юношеските класове.

При 65 кубиковите в герой за България се превърна Георги Илиев, който заедно с Николай Павлов завоюва третото място. Победата отиде за представителя на Италия Даниел Корда.

При 85 кубиковите Кристиян Андреев бе единственият българин от общо 40 мотора на старта.

Почетната стълбичка бе е окупирана от представителите на Франция Тим Лопес, Матиса Голу и Лия Морете.

Събитието беше комбинирано и с международна купа в клас Open, където Жулиан Георгиев и Дани Цанков покориха подиума съответно втори и трети.

Победител стана португалецът Ерик Кастио.



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