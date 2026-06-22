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КЗП проверява цените на шезлонги, чадъри, храни и напитки по Южното Черноморие

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
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Чете се за: 01:52 мин.
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До момента са извършени 24 проверки в Приморско, Черноморец и Царево

Снимка: илюстративна
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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На фона на сигналите за високи цени по морето зпочнаха масирани проверки в разгара на летния сезон. Екипи на КЗП следят дали туристите получават ясна информация за услугите и дали има необосновано поскъпване по плажове, заведения и хотели.

От тази сутрин инспектори на Комисията за защита на потребителите са на терен по Южното Черноморие.
Към момента са извършени 24 проверки в курортите - Приморско, Черноморец и Царево. Под лупа са цените на чадърите, шезлонгите, храните и напитките. Инспекторите проверяват дали те са обявени ясно и коректно в лева и евро, както и дали туристите заплащат точно цената, посочена в менютата и ценовите табели.

Веси: "Всички цени са в пълен шок! Това е нормално, влязохме в евро и това е първото ни лято в евро, което е нормално да има много голямо разминаване между реалността и това, което трябва да бъде."

Ана: "Миналата година чадърите бяха 5 лева, а сега е 5 евро. Какво означава това? И за другите неща е така."

Инспекторите ще сравняват и цените с тези от миналия летен сезон, за да установят има ли необосновано поскъпване.

При установени нарушения ще бъдат налагани санкции, а целта е да се предотвратят нелоялни практики и спекула с цените в разгара на туристическия сезон.

Проверките ще продължат и през следващите дни, като ще се извършват съвместно с Министерството на туризма.

Вижте още в прякото включване на Елеана Цанова

#необосновано поскъпване #КЗП проверки #летен сезон #новини в Метрото

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