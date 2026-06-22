Какви са цените по Южното ни Черноморие тази година?

Скъпо или все още достъпно – това е въпросът, на който туристи и бизнес дават различни отговори в разгара на летния сезон. Проверка на БНТ по Южното Черноморие показа, че разликите в цените понякога са значителни дори в рамките на един и същи курорт. Част от туристите в курорта „Слънчев бряг” отчитат поскъпване след въвеждането на еврото у нас, докато според представители на бизнеса увеличението е минимално. Една от най-предпочитаните бързи храни сред туристите по главните алеи на Слънчев бряг – дюнерът, това лято струва 8 евро.

Марк, турист от Великобритания: „Когато беше левът, нещата наистина бяха двойно по-евтини. Снощи излязохме да вечеряме и за двама платихме 40 евро.”

Според туристи цените в някои магазини за хранителни стоки са повишени. Пред един от тях срещаме Джулия, която излиза с празни ръце.

Джулия: „Цените са шокиращи. Една кутия мляко тук струва 4 евро. Едно мляко! Затова сега отиваме да търсим в друг магазин.”

Проверяваме цените и на сергиите за плодове и зеленчуци. Килограм череши струват 8,90 евро. А тези с по-ниско качество - 2,90 евро.

Продан Божинов: „Е, не е възможно 18 лева. Кой ще ги купува не знам за 9-10 евро череши. Ще търсим къде са по 3-4 евро.”

Големи разлики има и в заведенията.

Йонка Андонова, жител на Несебър: „В едно заведение примерно риба скумрия е 4,50 евро, а на друго заведение 13 евро. Ей такива аномалии има в цените. Ние живеем в Несебър и заведенията нямат хора.”

Но някои ресторанти в курорта Слънчев бряг изненадват приятно.

Георги Тонев, управител на заведение: „Една бира в центъра на Слънчев бряг все пак е 1,69 евро. Не е много. Две водки с две коли са 6 евро. Миналата година струваха 5,45. Позволяват си да пият, много рядко да ядат. Всички хотели са ол инклузив и идват все по-бедни турист.” Майкъл, турист от Ирландия: „Тук цените са добри - същите са като в Ирландия. Ние сме отседнали в хотел малко по-нагоре по улицата и там платихме за закуска с 10 евро повече. А за такси да не говорим-страшно са скъпи.”

Според хотелиери в курорта повишението на някои стоки е не повече от 10%.

Теодор Пастармаджиев, хотелиер: „При всички случаи има някакво поскъпване в сравнение с миналото лято, но това, както знаете се случва в цялата страна, а и в цяла Европа. Специално за Слънчев бряг аз смея да твърдя, че е доста по-евтино дори от вътрешността на страната от големите градове.” Павлина Димитрова, управител на хотел: „Никой от тях не е споделил, че му е скъпо, а напротив-дори смятам, че за тях е доста бюджетно. И не сме имали оплаквания категорично никакви от цените.”

А сметката за лятна ваканция зависи от избора на всеки турист.

Вижте целия репортаж на Елеана Цанова