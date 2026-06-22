БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Вицепремиерът Атанас Пеканов: Отпуснатите 1 млрд. евро по...
Чете се за: 07:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Има ли имотен балон в България?

Светозар Костадинов от Светозар Костадинов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Запази
Снимка: БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right

България вече е сред европейските шампиони по ръст на цените на жилищата. Въпреки високите цени, желаещи да купуват не липсват. Ипотечните кредити растат с над 28% само за година, а пазарът продължава да се движи нагоре. Но докъде? Изпревариха ли цените реалните доходи на българите? Купуваме ли жилища, защото имаме нужда от тях, или защото ги приемаме като най-сигурната инвестиция е темата в "Лични финанси" със Светозар Костадинов.

Само през миналата година по скъпването достига близо 15 на 100 на годишна база. Данните на Евростат показват още, че за последните 15 години стойността на жилищните имоти у нас се увеличила с около 125%, нареждайки България сред страните с най-сериозен ръст на пазара на недвижми имоти в цяли Европейски съюз.

Означава ли това, че има имотен балон на родния пазар? Коментарът е на Георги Киров, директор "Инвестиционни консултантски услуги" в компания за недвижими имоти.

Вижте целия разговор във видеото

#"Лични финанси" #имотен балон #притеснения #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Откриха мъртва издирваната туристка в Пирин
2
Откриха мъртва издирваната туристка в Пирин
Три нарушения откриха властите на Мальовица при демонтажа на стария влек и строежа на 4-седалков лифт
3
Три нарушения откриха властите на Мальовица при демонтажа на стария...
Ахмед Хасанов е новият главен мюфтия на мюсюлманското вероизповедание
4
Ахмед Хасанов е новият главен мюфтия на мюсюлманското вероизповедание
14-годишен загина при тежка катастрофа край Исперих
5
14-годишен загина при тежка катастрофа край Исперих
Двама младежи са с опасност за живота след скандал в местност край Варна (СНИМКИ)
6
Двама младежи са с опасност за живота след скандал в местност край...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Откриха мъртва издирваната туристка в Пирин
2
Откриха мъртва издирваната туристка в Пирин
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците от 7-и клас
3
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците от 7-и клас
"Полиция, спри! Полиция, отбий!": Небрандирани полицейски коли ще спират агресивни шофьори
4
"Полиция, спри! Полиция, отбий!": Небрандирани полицейски...
Нова телефонна измама: "Лични лекари" искат плащания на несъществуващи такси
5
Нова телефонна измама: "Лични лекари" искат плащания на...
Почина актрисата Ан Шедийн, майката на семейството в сериала "Алф"
6
Почина актрисата Ан Шедийн, майката на семейството в сериала...

Още от: Пазари

Вицепремиерът Атанас Пеканов: Отпуснатите 1 млрд. евро по ПВУ са глътка въздух за бюджета
Вицепремиерът Атанас Пеканов: Отпуснатите 1 млрд. евро по ПВУ са глътка въздух за бюджета
Стопроцентов контрол на границата за сурово мляко до 19 юни, цените тръгнаха нагоре Стопроцентов контрол на границата за сурово мляко до 19 юни, цените тръгнаха нагоре
Чете се за: 02:35 мин.
Заради високата цена на златото, хора претопяват луксозни часовници Заради високата цена на златото, хора претопяват луксозни часовници
Чете се за: 01:52 мин.
До 5% поскъпване на тока обсъжда КЕВР До 5% поскъпване на тока обсъжда КЕВР
Чете се за: 01:40 мин.
"Мини Марица - изток" и "ТЕЦ Марица изток 2" се отделят от структурата на БЕХ, реши кабинетът "Мини Марица - изток" и "ТЕЦ Марица изток 2" се отделят от структурата на БЕХ, реши кабинетът
Чете се за: 02:12 мин.
Предстои подробен анализ и независим финансов одит на "Лукойл", обяви новият особен управител Евгени Симеонов Предстои подробен анализ и независим финансов одит на "Лукойл", обяви новият особен управител Евгени Симеонов
Чете се за: 02:47 мин.

Водещи новини

Вицепремиерът Атанас Пеканов: Отпуснатите 1 млрд. евро по ПВУ са глътка въздух за бюджета
Вицепремиерът Атанас Пеканов: Отпуснатите 1 млрд. евро по ПВУ са...
Чете се за: 07:15 мин.
У нас
Румен Христов: Ще бъде по-сериозен проблем, ако поставяме под съмнение европейския курс на страната Румен Христов: Ще бъде по-сериозен проблем, ако поставяме под съмнение европейския курс на страната
Чете се за: 04:50 мин.
У нас
След стрелбата на плаж „Кабакум“: Какво е състоянието на пострадалите мъже? След стрелбата на плаж „Кабакум“: Какво е състоянието на пострадалите мъже?
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Втора среща ЕС - Молдова: Фокус върху реформите и върховенството на закона Втора среща ЕС - Молдова: Фокус върху реформите и върховенството на закона
Чете се за: 00:25 мин.
По света
Първите лъчи на лятото озариха Бегликташ
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Пътна карта за край на войната: САЩ и Иран след края на първия тур...
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Собственици на апартаменти в комплекс край Царево се оплакват от...
Чете се за: 07:27 мин.
У нас
След стрелбата на плаж „Кабакум“: Продължава...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ