Има ли имотен балон в България?

България вече е сред европейските шампиони по ръст на цените на жилищата. Въпреки високите цени, желаещи да купуват не липсват. Ипотечните кредити растат с над 28% само за година, а пазарът продължава да се движи нагоре. Но докъде? Изпревариха ли цените реалните доходи на българите? Купуваме ли жилища, защото имаме нужда от тях, или защото ги приемаме като най-сигурната инвестиция е темата в "Лични финанси" със Светозар Костадинов.

Само през миналата година по скъпването достига близо 15 на 100 на годишна база. Данните на Евростат показват още, че за последните 15 години стойността на жилищните имоти у нас се увеличила с около 125%, нареждайки България сред страните с най-сериозен ръст на пазара на недвижми имоти в цяли Европейски съюз.

Означава ли това, че има имотен балон на родния пазар? Коментарът е на Георги Киров, директор "Инвестиционни консултантски услуги" в компания за недвижими имоти.

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