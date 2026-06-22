Символът на Сиатъл

Днес ще ви покажем едни от най-известните и разпознаваеми места в изумрудения град. Така наричат Сиатъл. Той е известен и със своите променливи и метеорологични условия, но противно на очакванията за буря, той ни посрещна със слънце и перфектни условия за футбол.

Кулата зад мен, Space Needle, един от символите на Сиатъл. Построена е през 1962 година за световно изложение. Висока е 184 метра или по-точно със 140 метра по-малко от Айфеловата кула в Париж.



Ежегодно милиони туристи посещават съоръжението, а за да се стигне до най-високата точка се използва асансьор. От първото ниво до последното се стига само за 40 секунди. При ясно време от върха могат да се видят планините Олимпик, Рейнард и дори части от Канада. На върха има и въртящ се стъклен под, който дава 360 градусова гледка към града.

Кулата е проектирана така, че да издържи на силни земетресения и ветрове.

Подробности вижте в репортажа на Моника Симеонова!