Десният кандидат Абелардо де ла Есприела спечели президентските избори в Колумбия.

Смятаният за политически аутсайдер, но получил подкрепата на президента Доналд Тръмп, обещава драстична промяна в Колумбия.

Де ла Есприела се обяви за по-твърди действия срещу въоръжените групировки, наркотрафика и организираната престъпност.

При обработени около 99% от протоколите, той печели балотажа с 49,7%.

За левия кандидат Иван Сепеда са гласували 48,7 на сто.

"Днес започва нов етап за нашата страна, основан на свободната и демократична вола на милиони граждани, които вярват в една велика, сигурна, просперираща Колумбия, пълна с възможности", каза победителят във вота.

Съперникът му все още не е признал поражение.

