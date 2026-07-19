Ферибот със 116 души на борда потъна край бреговете на Гвиана

Ферибот, превозващ 116 души плюс членовете на екипажа, е потънал край бреговете на Гвиана през нощта, съобщи министърът на обществените дела на страната Хуан Едгил, цитиран от Франс прес. По думите му досега са били спасени 8 души.

"Около 15:15 ч. местно време вчера следобед фериботът "Барима" потегли(от Джорджтаун със 116 пътници плюс членовете на екипажа към Порт Кайтуна (Западна Гвиана). В 23:01 ч. бе получен сигнал за бедствие. Задействани бяха аварийни операции с държавни и частни ресурси. Операцията продължава. На този етап вече сме открили живи и сме спасили 8 души", каза министърът във видео изявление, публикувано във Фейсбук.