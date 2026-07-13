БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

МОЩНИ ТРУСОВЕ ВЪВ ВЕНЕЦУЕЛА

Близо 4500 са вече на жертвите на земетресението във Венецуела

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:20 мин.
Запази
Слушай новината

Най-малко 4490 души са загинали след двете опустошителни земетресения във Венецуела, заяви снощи председателят на Националното събрание Хорхе Родригес, цитиран от ДПА. Агенцията допълва, че броят на жертвите продължава да нараства повече от две седмици след мощните двойни трусове.

Официалният брой на жертвите, обявен миналото денонощие, беше 4333.

Родригес, братът на временния президент Делси Родригес, заяви в социалната мрежа Екс, че са създадени 108 убежища, за да се настанят над 19 000 души, загубили домовете си при земетресенията.

Две мощни земетресения с магнитуд 7,2 и 7,5 разтърсиха Венецуела на 24 юни. Последваха над хиляда значително по-слаби вторични труса.

Над 850 сгради лежат в руини или са сериозно повредени, особено в Ла Гуайра, крайбрежен град близо до Каракас.

#мощни трусове във Венецуела #жертви

Водещи новини

Превишена скорост е най-вероятната причина за тежката катастрофа в Прохода на Републиката снощи
Превишена скорост е най-вероятната причина за тежката катастрофа в...
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Съдът в Бургас решава за ареста на шофьора на тира, причинил тежката катастрофа на АМ "Тракия" край Карнобат Съдът в Бургас решава за ареста на шофьора на тира, причинил тежката катастрофа на АМ "Тракия" край Карнобат
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Граждански арест на шофьор с над 3 промила алкохол в Бургас Граждански арест на шофьор с над 3 промила алкохол в Бургас
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Наталия Ефремова: Социалните плащания са гарантирани Наталия Ефремова: Социалните плащания са гарантирани
Чете се за: 07:42 мин.
Политика
Сметната палата сезира КОНПИ за четири случая на конфликт на интереси
Чете се за: 09:10 мин.
40 български пожарникари помагат в борбата с огнената стихия в Испания
Чете се за: 03:42 мин.
По света
Външните министри на страните от ЕС обсъждат 21-вия пакет от...
Чете се за: 01:25 мин.
По света
Нова размяна на удари между САЩ и Иран
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ