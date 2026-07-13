Близо 4500 са вече на жертвите на земетресението във Венецуела

Най-малко 4490 души са загинали след двете опустошителни земетресения във Венецуела, заяви снощи председателят на Националното събрание Хорхе Родригес, цитиран от ДПА. Агенцията допълва, че броят на жертвите продължава да нараства повече от две седмици след мощните двойни трусове.

Официалният брой на жертвите, обявен миналото денонощие, беше 4333.

Родригес, братът на временния президент Делси Родригес, заяви в социалната мрежа Екс, че са създадени 108 убежища, за да се настанят над 19 000 души, загубили домовете си при земетресенията.

Две мощни земетресения с магнитуд 7,2 и 7,5 разтърсиха Венецуела на 24 юни. Последваха над хиляда значително по-слаби вторични труса.

Над 850 сгради лежат в руини или са сериозно повредени, особено в Ла Гуайра, крайбрежен град близо до Каракас.