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МОЩНИ ТРУСОВЕ ВЪВ ВЕНЕЦУЕЛА

След 8 дни под руините във Венецуела спасители извадиха жив 44-годишен мъж

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След 8 дни под руините във Венецуела спасители извадиха жив 44-годишен мъж
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2300 достигна броят на загиналите при мощните земетресения, които разтърсиха Венецуела преди седмица.

На осмия ден след трусовете стотици спасители успяха да извадят жив 44-годишен мъж, който се намираше на девет метра под останките на срутена сграда в силно пострадал крайбрежен район. Мъжът комуникираше със спасителите чрез видеовръзка по време на продължителната спасителна операция.

А тя беше толкова трудна и опасна, че в нея обединиха сили екипи от осем държави. Те отстраняваха останките, докато стигнат до затрупания мъж в продължение на три дни

#земетресение във Венецуела #спасителна акция #Венецуела

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