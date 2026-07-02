След 8 дни под руините във Венецуела спасители извадиха жив 44-годишен мъж

2300 достигна броят на загиналите при мощните земетресения, които разтърсиха Венецуела преди седмица.

На осмия ден след трусовете стотици спасители успяха да извадят жив 44-годишен мъж, който се намираше на девет метра под останките на срутена сграда в силно пострадал крайбрежен район. Мъжът комуникираше със спасителите чрез видеовръзка по време на продължителната спасителна операция.

А тя беше толкова трудна и опасна, че в нея обединиха сили екипи от осем държави. Те отстраняваха останките, докато стигнат до затрупания мъж в продължение на три дни