Футболни емоции във фензоните в цялата страна

Ефирът на Българската национална телевизия ще събере зрители не само пред телевизионните екрани, но и във фензоните в десетки градове в страната, където любителите на футбола ще гледат заедно финала на световното първенство.

Една от най-оживените точки тази вечер е Морската градина в Бургас. В специално изграденото минифутболно градче вече близо три седмици жители и гости на града следят срещите от шампионата, излъчвани по БНТ.

Часове преди началото на финала първите фенове вече заемат местата си пред големия LED екран. Организаторите очакват стотици запалянковци да изберат общото футболно изживяване на открито.

Подобни фензони има в над 30 български града. Публични прожекции са организирани и в някои по-големи села, като на част от местата инициативите са съчетани с благотворителни каузи.

Освен с футболни емоции, посетителите в Бургас ще могат да се насладят и на местна кухня, а зоната около прожекцията вече посреща гостите с аромата на скара и рибни специалитети.

Тази вечер стотици хиляди зрители в цялата страна ще преживеят заедно кулминацията на световното първенство – пред телевизора, във фензоните или в заведенията, избрали да излъчват финала по Българската национална телевизия.