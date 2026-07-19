Време е за финала: Гледайте Испания - Аржентина в спор за световната титла по БНТ 1 и БНТ 3

Непрестанна емоция, всепоглъщатата страст, гняв, разочарование, радост, възторг! 39 дни на безконечни вълнения ни доведоха дотук! Финалът!

Само една крачка към футболната слава, само още една стъпка към непреходното величие! Но кой ще я направи?

Европейският първенец срещу действащия световен шампион!

Не пропускайте Испания – Аржентина, в неделя, 19 юли, от 22:00 ч. по БНТ 1 и БНТ 3! Само една ситна крачка, а всъщност скок към вечността!

Студиото "Трето полувреме" започва в 20:20 ч.