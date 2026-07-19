Владимир Стоянов: Испания е фаворит, но отборът на Аржентина не трябва да бъде подценяван

Спортният журналист Владимир Стоянов определи Испания като фаворит във финала на световното първенство срещу Аржентина.

Гледайте спора за световната титла пряко по БНТ 1, БНТ 3 и ТУК.

"В момента това е най-важното място в света на спорта. Аржентина не се предава никак. Има един футболен бог на терена. Отборът на Испания не допуска го и когато вземе топката не я дава на противника. Испания е фаворит. Аржентина има манталитет на победител и отборът не трябва да бъде подценяван. Отборът на Испания седи по-добре и няма да е никак лесно на аржентинците", сподели той в интервю за БНТ.

Стоянов даде прогнозата си за финала на Мондиал 2026.

"Това е най-успешният Мондиал в историята. Бяха счупени всякакви рекорди на терена и извън него. Това е крачка напред. Бих приветствал световно първенство с 64 отбора. Това е най-силното световно първенство. Мечтая си за повторение на финала от преди 4 години. Искам много голове и по-добрият да спечели", допълни Стоянов.

Вижте цялото интервю във видеото.