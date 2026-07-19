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Владимир Стоянов: Испания е фаворит, но отборът на Аржентина не трябва да бъде подценяван

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Тереза Мутафчиева
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Чете се за: 01:25 мин.
Спорт
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Спортният журналист се надява на много голове във финала на Мондиал 2026

владимир стоянов испания фаворит отборът аржентина подценяван
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Спортният журналист Владимир Стоянов определи Испания като фаворит във финала на световното първенство срещу Аржентина.

Гледайте спора за световната титла пряко по БНТ 1, БНТ 3 и ТУК.

"В момента това е най-важното място в света на спорта. Аржентина не се предава никак. Има един футболен бог на терена. Отборът на Испания не допуска го и когато вземе топката не я дава на противника. Испания е фаворит. Аржентина има манталитет на победител и отборът не трябва да бъде подценяван. Отборът на Испания седи по-добре и няма да е никак лесно на аржентинците", сподели той в интервю за БНТ.

Стоянов даде прогнозата си за финала на Мондиал 2026.

"Това е най-успешният Мондиал в историята. Бяха счупени всякакви рекорди на терена и извън него. Това е крачка напред. Бих приветствал световно първенство с 64 отбора. Това е най-силното световно първенство. Мечтая си за повторение на финала от преди 4 години. Искам много голове и по-добрият да спечели", допълни Стоянов.

Вижте цялото интервю във видеото.

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#Владимир Стоянов

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