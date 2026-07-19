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Българската следа във вечния дуел между Испания и Аржентина: Димитър Руменчев и финалът отпреди 60 години

bnt avatar logo от Виктория Георгиева
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Единственият сблъсък между двата отбора на световно първенство е ръководен от легендарния български съдия, а топката от мача и до днес се пази като безценна семейна реликва

Българската следа във вечния дуел между Испания и Аржентина: Димитър Руменчев и финалът отпреди 60 години
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Всеки Мондиал пише нови страници във футболната история, ражда нови герои и оставя незабравими моменти. Именно тези истории обаче придават още по-голяма стойност на спомените от миналото. Защото футболът не е само настояще - той е памет, традиция и уважение към хората, оставили своя отпечатък върху играта.

Финалът на световното първенство през 2026 година между Испания и Аржентина върна лентата шест десетилетия назад - към единствения двубой между двата тима на световни финали. Срещата се играе на 13 юли 1966 година в Бирмингам, а главен съдия е българинът Димитър Руменчев. Той е едно от най-големите имена в историята на родното съдийство.

Турнирът в Англия е сред върховете в кариерата на Руменчев. Първоначално той е назначен за помощник-съдия на мача на откриването между Англия и Уругвай, а впоследствие е част и от двубоя Англия – Франция. Кулминацията идва със сблъсъка между Испания и Аржентина, поверен изцяло на българския рефер - признание за авторитета, който той вече е изградил на международната сцена.

След края на историческата среща оригиналната футболна топка остава в семейството на Димитър Руменчев. Повече от шест десетилетия тя се пази като безценен спомен от един от най-значимите моменти в историята на българското съдийство и символ на доверието, което ФИФА гласува на българския арбитър.

"Това е оригиналната топка от мача. С времето вече е пожълтяла, но именно с нея е игран двубоят между Испания и Аржентина“, разказва синът му Румен Руменчев.

По думите му баща му е бил човек с изключителен авторитет и безкомпромисен характер.

"Тогава нямаше жълти и червени картони. Достатъчно беше да извика футболиста и само с поглед да му покаже какво очаква от него. Играчите веднага разбираха. Основният му принцип беше, че добрият съдия е този, когото почти не забелязваш по време на мача“, спомня си той.

Строгият, но справедлив стил на Руменчев му носи уважението на футболисти, треньори и колеги както в България, така и извън страната. След края на кариерата си през 1969 година той остава едно от най-разпознаваемите имена в професията.

През 2000 година, седем години след смъртта му, Димитър Руменчев е избран за „Съдия №1 на XX век“ в България. Отличието е определено след анкета сред спортни журналисти, треньори, футболисти и футболната общественост.

"Най-впечатляващото беше, че хората го помнеха повече от 30 години след последния му мач. Това показва каква следа е оставил. Реших, че трябва да напомняме за такива личности, защото именно те са изградили авторитета на българското съдийство и са получили доверието да ръководят най-големите футболни срещи“, допълва Румен Руменчев.

Героите се сменят, рекордите се подобряват, а всяко ново световно първенство създава свои легенди. Историята обаче остава жива само когато има кой да я разказва. А сред нейните страници завинаги ще остане и българската следа, оставена от Димитър Руменчев в единствения световен двубой между Испания и Аржентина.

#Димитър Руменчев #Мондиал 2026

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