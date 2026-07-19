Значително захлаждане ни очаква през следващата седмица

До полунощ валежите навсякъде ще спрат, но утре, след слънчевото начало на деня, отново на много места ще има валежи и гръмотевична дейност, по-интензивни в североизточните райони на страната и в планините. Остават условията и за градушки. Ще духа слаб, а в Дунавската равнина – умерен вятър от северозапад.

Максималните температури ще бъдат между 32° и 37°, в София – около 31°.

По Черноморието, където също около и след обяд, главно по северното крайбрежие, ще има валежи и гръмотевици, максималните температури ще бъдат между 28° и 29°. Ще духа слаб източен вятър.

Температурата на морската вода е 25°–26°. Вълнението на морето ще бъде 2–3 бала.

И в планините ще има временно интензивни валежи от дъжд и гръмотевици – първо в масивите на Западна България, а след обяд и в останалата част от страната. Ще духа умерен вятър от северозапад.

Интензивни валежи и гръмотевични бури се очакват над североизточните части на Европа, където ще остане и по-хладно от обичайното за сезона. Слънчево и горещо ще бъде в Испания и Италия.

Слънчево и горещо ще бъде утре и в по-голямата част от Балканите, но след обяд на места ще превали и прегърми, главно в северните райони и по Адриатическото крайбрежие на полуострова.

През следващите дни у нас ще има и слънчеви часове, но и валежи, на места значителни по количество и придружени от гръмотевични бури. Остава и опасността от градушки. С умерен и силен северозападен вятър ще нахлува по-студен въздух.

Температурите – и минималните, и максималните – ще се понижават, а в четвъртък и петък на повечето места ще бъдат под климатичните норми – около и под 25°.