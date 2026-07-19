БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ОЧАКВАЙТЕ НА ЖИВО ПО БНТ 1 И БНТ 3: Съставите на Испания...
Чете се за: 03:17 мин.
Градушка с големината на яйце удари сатовчанското село...
Чете се за: 00:17 мин.
Временен срив на Фейсбук: Потребители съобщават за...
Чете се за: 00:50 мин.
Големият финал на Мондиал 2026 – тази вечер от...
Чете се за: 01:17 мин.
Задържаха двама служители на НАП за подкуп при акция в...
Чете се за: 01:00 мин.
Англия се утеши с бронза след спектакъл от голове срещу...
Чете се за: 06:22 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Значително захлаждане ни очаква през следващата седмица

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Запази
значително захлаждане очаква следващата седмица
Снимка: Татяна Добролюбова/Архив
Слушай новината

До полунощ валежите навсякъде ще спрат, но утре, след слънчевото начало на деня, отново на много места ще има валежи и гръмотевична дейност, по-интензивни в североизточните райони на страната и в планините. Остават условията и за градушки. Ще духа слаб, а в Дунавската равнина – умерен вятър от северозапад.

Максималните температури ще бъдат между 32° и 37°, в София – около 31°.

По Черноморието, където също около и след обяд, главно по северното крайбрежие, ще има валежи и гръмотевици, максималните температури ще бъдат между 28° и 29°. Ще духа слаб източен вятър.

Температурата на морската вода е 25°–26°. Вълнението на морето ще бъде 2–3 бала.

И в планините ще има временно интензивни валежи от дъжд и гръмотевици – първо в масивите на Западна България, а след обяд и в останалата част от страната. Ще духа умерен вятър от северозапад.

Интензивни валежи и гръмотевични бури се очакват над североизточните части на Европа, където ще остане и по-хладно от обичайното за сезона. Слънчево и горещо ще бъде в Испания и Италия.

Слънчево и горещо ще бъде утре и в по-голямата част от Балканите, но след обяд на места ще превали и прегърми, главно в северните райони и по Адриатическото крайбрежие на полуострова.

През следващите дни у нас ще има и слънчеви часове, но и валежи, на места значителни по количество и придружени от гръмотевични бури. Остава и опасността от градушки. С умерен и силен северозападен вятър ще нахлува по-студен въздух.

Температурите – и минималните, и максималните – ще се понижават, а в четвъртък и петък на повечето места ще бъдат под климатичните норми – около и под 25°.

#захлаждане #времето #прогноза за времето #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Англия се утеши с бронза след спектакъл от голове срещу Франция
1
Англия се утеши с бронза след спектакъл от голове срещу Франция
Грандиозният финал между Испания и Аржентина на ФИФА Световно първенство по футбол 2026 – единствено в ефира на БНТ
2
Грандиозният финал между Испания и Аржентина на ФИФА Световно...
Европейското първенство по лека атлетика до 18 г. в Риети в ефира на БНТ 3
3
Европейското първенство по лека атлетика до 18 г. в Риети в ефира...
Големият финал на Мондиал 2026 – тази вечер от 22:00 часа само по БНТ
4
Големият финал на Мондиал 2026 – тази вечер от 22:00 часа...
Градушка с големината на яйце удари сатовчанското село Плетена
5
Градушка с големината на яйце удари сатовчанското село Плетена
Задържаха двама служители на НАП за подкуп при акция в Черноморец
6
Задържаха двама служители на НАП за подкуп при акция в Черноморец

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев от Павликени се завърна в дома си
2
Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев от...
ГДБОП изведе началника на отдел „Продажби и фирмен контрол“ във ВиК - Бургас
3
ГДБОП изведе началника на отдел „Продажби и фирмен...
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла Фурия“ подчини Франция и е на финал на Мондиал 2026
4
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла...
Какъв шампионски дух! Аржентина избегна детронация и обля в сълзи Англия за финал
5
Какъв шампионски дух! Аржентина избегна детронация и обля в сълзи...
КНСБ категорично против отпадането на реда за определяне на минималната заплата в бюджета за 2026 г.
6
КНСБ категорично против отпадането на реда за определяне на...

Още от: Времето

Чувствително захлаждане през новата седмица
Чувствително захлаждане през новата седмица
Валежи и гръмотевици ще има на много места днес Валежи и гръмотевици ще има на много места днес
Чете се за: 01:42 мин.
Слънчево време на изток, валежи в Западна и Централна България в неделя Слънчево време на изток, валежи в Западна и Централна България в неделя
Чете се за: 02:32 мин.
Горещо през почивните дни, захлаждане през новата седмица Горещо през почивните дни, захлаждане през новата седмица
Чете се за: 02:40 мин.
Между 32 и 37 градуса в събота, от неделя се очаква захлаждане Между 32 и 37 градуса в събота, от неделя се очаква захлаждане
14849
Чете се за: 02:22 мин.
Слънчево и горещо време до края на седмицата Слънчево и горещо време до края на седмицата
Чете се за: 02:00 мин.

Водещи новини

ОЧАКВАЙТЕ НА ЖИВО ПО БНТ 1 И БНТ 3: Съставите на Испания и Аржентина в спор за световната титла
ОЧАКВАЙТЕ НА ЖИВО ПО БНТ 1 И БНТ 3: Съставите на Испания и...
Чете се за: 03:17 мин.
Спорт
Четири медала за националния ни отбор от Международната олимпиада по химия в Узбекистан Четири медала за националния ни отбор от Международната олимпиада по химия в Узбекистан
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Градушка с големината на яйце удари сатовчанското село Плетена Градушка с големината на яйце удари сатовчанското село Плетена
Чете се за: 00:17 мин.
У нас
За подкуп от 300 евро: Повдигнаха обвинения на задържаните в Черноморец служители на НАП За подкуп от 300 евро: Повдигнаха обвинения на задържаните в Черноморец служители на НАП
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
"Горяха хора": Руска атака с балистични ракети срещу Киев
Чете се за: 02:10 мин.
Европа
Пламна борова гора в землището на благоевградското село Логодаж
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Екопътеката към Чипровския водопад е почти непроходима, събира се...
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Финалът на 23-ото Световно първенство по футбол ще бъде най-скъпото...
Чете се за: 04:57 мин.
Национални отбори
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ