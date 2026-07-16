Над 4800 са вече жертвите след разрушителните трусове във Венецуела

Броят на жертвите от опустошителните двойни земетресения във Венецуела миналия месец надхвърли 4800, съобщи правителството.

Земетресенията с магнитуд 7,2 и 7,5 удариха с разлика от една минута на 24 юни, опустошавайки крайбрежния щат Ла Гуайра, разположен северно от Каракас, предаде АФП.

Бедствието е отнело живота на 4829 души, според новите данни, споделени от председателя на Националното събрание Хорхе Родригес в Телеграм.

Три седмици след земетресенията спасителните екипи и близките на жертвите в Ла Гуайра продължават да търсят хора, затрупани под срутени сгради.

Снимки: БТА

Най-малко 20 857 души, останали без дом вследствие на земетресенията, живеят в пренаселени лагери, много от които нямат водоснабдяване и подходящи санитарни условия.

При трусовете бяха ранени 16 740 души. Родригес по-рано заяви, че повечето от тях вече са били изписани от болницата.