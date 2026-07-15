Спасиха дете на една годинка, останало блокирано само в асансьор в Бургас

Спасено е 1-годишно дете, блокирано в асансьор на жилищна кооперация в бургаския квартал „Възраждане“. Сигналът е получен на телефон 112 в 9.00 ч. тази сутрин.

Вратата на асансьора се е затворила внезапно, а детето е останало само вътре. След опитите на майката да отблокира вратата и да се свърже с асансьорен екип, тя е потърсила помощ на Спешния телефон.

След броени минути детето е изведено невредимо, след координационни действия на Районен център 112 в Бургас и Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението. По информация на майката детето е на една годинка и е в добро състояние.