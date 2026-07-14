35-годишен мъж загина при катастрофа на пътя София - Варна край Търговище

35-годишен мъж загина при пътен инцидент между два леки автомобила на пътя София– - Варна, в участъка между местността Момина чешма преди Търговище.

Сигналът за катастрофата е подаден в 21.54 ч. днес в оперативната дежурна част на ОД на МВР - Търговище. По първоначални данни двата автомобила са се движили в една посока.

При инцидента на място е загинал пътник в единия от автомобилите.

В момента се извършва оглед на местопроизшествието, като се изясняват причините и обстоятелствата около тежката катастрофа.

Движението в участъка не е преустановено, регулира се от екипи на сектор „Пътна полиция“ при МВР - Търговище.