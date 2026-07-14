Кола удари линейка край Враца, спешният автомобил пътувал с пациент за „Пирогов“

Лек автомобил се е блъснал в линейка край Враца. Инцидентът е станал около 15.00 часа при крайпътно заведение до врачанския язовир.

По първоначална информация след обяд в ресторанта мъж и жена се качили в автомобила си, паркиран на отбивка. При опит да се включи в движението по обходния път Е-79 шофьорът отнел предимството и се ударил в преминаваща линейка.

От удара специализираният автомобил е излязъл от пътя и се е обърнал в канавка. Екипът на Спешна помощ е транспортирал пациент към болница „Пирогов“.

При катастрофата има пострадали, потвърдиха от Областната дирекция на МВР – Враца.

Снимки: Мирослава Георгиева, БНТ