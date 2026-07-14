Задържаха областния председател на ДПС в Бургас Христо Широков

Областният председател на ДПС – Бургас Христо Широков е бил задържан тази сутрин в Поморие при полицейска операция, научи “По света и у нас” от свои източници.

От Областната дирекция на МВР в Бургас не коментират акцията, тъй като единствено са съдействали на техните колеги от Кърджали.

По първоначални данни арестът е свързан с досъдебно производство, което се води на територията на област Кърджали. Засега не е оповестена официална информация за предмета на разследването, нито дали на Широков е повдигнато обвинение.

Христо Широков е дългогодишен общински съветник в Поморие. През 2024 г. той беше избран за областен председател на ДПС в Бургас.