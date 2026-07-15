Европрокуратурата наказа с „порицание“ българския европрокурор Теодора Георгиева

Колегиумът на Европейската прокуратура в качеството си на орган по назначeнията и в съответствие с Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз, наложи дисциплинарното наказание „порицание“ на европейския прокурор от България. С това решение приключва дисциплинарното производство срещу европейския прокурор от България Теодора Георгиева, след като тя беше призната за виновна в тежко дисциплинарно нарушение във връзка с текущи разследвания на Европейската прокуратура, се казва в съобщение на Европейската прокуратура.

Наказанието следва мотивираното становище на Дисциплинарния съвет, адресирано до членовете на Колегиума, съставен от високопоставени настоящи и бивши служители на европейските институции, издадено на 5 януари 2026 г. В него единодушно се приема, че Георгиева е извършила дисциплинарните нарушения, установени от Комисията за административно разследване, назначена от Колегиума, като се препоръчва налагането на наказание „порицание“.

Днешното решение е взето, след като на 25 февруари 2026 г. Колегиумът призна Георгиева за виновна по три дисциплинарни нарушения, извършени във връзка с разследвания на Европейската прокуратура. Тогава обаче Колегиумът отложи решението си относно вида на наказанието и поиска становищата на Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия относно възможността за сезиране на Съда на Европейския съюз съгласно Регламента за Европейската прокуратура с цел освобождаване на европейския прокурор от длъжност.

Като взе предвид факта, че мандатът на европейския прокурор от България изтича на 28 юли 2026 г., както и становищата на трите институции, Колегиумът прецени, че е целесъобразно дисциплинарното производство да бъде приключено с налагането на наказание „порицание“.

Европейската прокуратура е независимата прокуратура на Европейския съюз. Тя отговаря за разследването, наказателното преследване и внасянето в съда на дела за престъпления, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз, се припомня в съобщението.

На 25 септември 2025 г. миналата година главният прокурор на Европейския съюз информира Европейския парламент, Съвета на ЕС и Европейската комисия, че колегията на Службата на Европейската прокуратура е взела решение да започне дисциплинарно производство срещу европейския прокурор от България Теодора Георгиева, вследствие на което тя бе временно отстранена. Тогава това решение беше взето, след като в края на март 2025 г. Европейската прокуратура съобщи, че е решила да започне административно разследване за възможни неправомерни действия от страна на европейския прокурор от България в рамките на текущо разследване на Европейската прокуратура.

Теодора Георгиева е бивш административен съдия в апелативния съд от ранга на Административен съд София-град. Преди това е работила като прокурор в Софийската районна и окръжна прокуратура. През юли 2020 г. тя е утвърдена за европейски прокурор от Република България.