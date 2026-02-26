Казусът с българския европрокурор: Какви са обвиненията срещу Теодора Георгиева?

Европейската прокуратура намира българския европейски прокурор Теодора Георгиева за виновна.

Срещу нея беше образувано дисциплинарно производство заради действията й по делото за разширяването на българското газохранилище "Чирен". Георгиева беше и временно отстранена от длъжност. Тя е обвинена в сериозно нарушение и не е изключено да бъде освободена от длъжността европейски прокурор.

Европейският главен прокурор Лаура Кьовеши е информирала институциите за становището на комисията, която е разгледала дисциплинарното производство. Само Съдът на Европейския съюз може да освободи европейски прокурор. Това може да стане по искане на Европейския парламент, Съвета или Комисията.

Европейската прокуратура трябва да даде възможност на тези институции да решат - дали считат за уместно да поискат освобождаване от длъжност на въпросния европейски прокурор.

Поредният тежък удар върху имиджа на българското правосъдие. Това коментира служебният правосъден министър Андрей Янкулов.