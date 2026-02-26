БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Казусът с българския европрокурор: Какви са обвиненията срещу Теодора Георгиева?

По света
европейската прокуратура осъди винар пловдив опит измама 400 000 евро
Европейската прокуратура намира българския европейски прокурор Теодора Георгиева за виновна.

Срещу нея беше образувано дисциплинарно производство заради действията й по делото за разширяването на българското газохранилище "Чирен". Георгиева беше и временно отстранена от длъжност. Тя е обвинена в сериозно нарушение и не е изключено да бъде освободена от длъжността европейски прокурор.

Европейският главен прокурор Лаура Кьовеши е информирала институциите за становището на комисията, която е разгледала дисциплинарното производство. Само Съдът на Европейския съюз може да освободи европейски прокурор. Това може да стане по искане на Европейския парламент, Съвета или Комисията.

Европейската прокуратура трябва да даде възможност на тези институции да решат - дали считат за уместно да поискат освобождаване от длъжност на въпросния европейски прокурор.

Поредният тежък удар върху имиджа на българското правосъдие. Това коментира служебният правосъден министър Андрей Янкулов.

Андрей Янкулов, служебен вицепремиер и министър на правосъдието: "Това отново ни дава основание да смятаме, че трябваше да бъде направено повече за разплитане на мрежите за паралелно правосъдие в България - една от които "Осемте джуджета". Оттук насетне, колкото и време да се пропусна, основна задача, на ангажираните с процеса по управление на правосъдието, трябва да бъде към максимално изясняване на тези казуси, за да не получаваме и в бъдеще подобни ситуации."

