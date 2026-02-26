БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Андрей Янкулов за Теодора Георгиева: Поредният тежък удар...
Чете се за: 01:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Андрей Янкулов за Теодора Георгиева: Поредният тежък удар върху имиджа на българското правосъдие

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Запази
андрей янкулов теодора георгиева поредният тежък удар имиджа българското правосъдие
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Слушай новината

Поредният тежък удар върху имиджа на българското правосъдие. Това коментира служебният правосъден министър Андрей Янкулов преди пленума на ВСС във връзка с информацията, че Европейската прокуратура намира българския европейски прокурор Теодора Георгиева за виновна.

„Това отново ни дава основание да смятаме, че трябваше да бъде направено повече за разплитане на мрежите за паралелно правосъдие в България - една от които „Осемте джуджета“. Оттук насетне, колкото и време да се пропусна, основна задача, на ангажираните с процеса по управление на правосъдието, трябва да бъде към максимално изясняване на тези казуси, за да не получаваме и в бъдеще подобни ситуации“, коментира правосъдният министър.

#Андрей Янкулов #Теодора Георгиева #ВСС

Последвайте ни

ТОП 24

Европейската прокуратура призна Теодора Георгиева за виновна, иска уволнението ѝ
1
Европейската прокуратура призна Теодора Георгиева за виновна, иска...
Президентът Илияна Йотова освободи от длъжност главния секретар на МВР
2
Президентът Илияна Йотова освободи от длъжност главния секретар на МВР
Близки на изчезналите рибари край Созопол търсят отговори от институциите
3
Близки на изчезналите рибари край Созопол търсят отговори от...
БНТ 3 излъчва световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер
4
БНТ 3 излъчва световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер
Прокуратурата: Служебният вътрешен министър не е разпитван за натиск върху разследването на случая "Петрохан"
5
Прокуратурата: Служебният вътрешен министър не е разпитван за...
Няма сключени споразумения между "Гранична полиция" и НПО-то на Ивайло Калушев
6
Няма сключени споразумения между "Гранична полиция" и...

Най-четени

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
3
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
Случаят "Петрохан": Защо във финансовите отчети на Ивайло Калушев липсват дарения, направени от публични лица?
4
Случаят "Петрохан": Защо във финансовите отчети на Ивайло...
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла вода трябва да са с дистанционно отчитане
5
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла...
"Молих му се да не тръгва, времето го дават лошо": Потънал ли е рибарският кораб край Созопол?
6
"Молих му се да не тръгва, времето го дават лошо":...

Още от: Политика

НА ЖИВО: НС гледа на второ четене промените в Кодекса за социално осигуряване
НА ЖИВО: НС гледа на второ четене промените в Кодекса за социално осигуряване
Надежда Йорданова, ПП-ДБ: Ограничаването на секциите в чужбина не решава нито един реален проблем Надежда Йорданова, ПП-ДБ: Ограничаването на секциите в чужбина не решава нито един реален проблем
Чете се за: 06:02 мин.
Военните самолети на САЩ на столичното летище – в дневния ред на депутатите Военните самолети на САЩ на столичното летище – в дневния ред на депутатите
Чете се за: 01:05 мин.
Петър Петров, "Възраждане": Заседанието на ВСС за и.ф. главен прокурор е твърде закъсняло Петър Петров, "Възраждане": Заседанието на ВСС за и.ф. главен прокурор е твърде закъсняло
Чете се за: 05:35 мин.
Подготовката за изборите: Премиерът Андрей Гюров се среща с новите областни управители Подготовката за изборите: Премиерът Андрей Гюров се среща с новите областни управители
Чете се за: 00:45 мин.
Реформата за втора пенсия: Промените влизат за окончателно обсъждане в парламента Реформата за втора пенсия: Промените влизат за окончателно обсъждане в парламента
Чете се за: 00:50 мин.

Водещи новини

ВСС решава за назначението на временно и.ф. главен прокурор
ВСС решава за назначението на временно и.ф. главен прокурор
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Андрей Янкулов за Теодора Георгиева: Поредният тежък удар върху имиджа на българското правосъдие Андрей Янкулов за Теодора Георгиева: Поредният тежък удар върху имиджа на българското правосъдие
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
НА ЖИВО: НС гледа на второ четене промените в Кодекса за социално осигуряване НА ЖИВО: НС гледа на второ четене промените в Кодекса за социално осигуряване
Чете се за: 02:02 мин.
Политика
Прокуратурата в Бургас разследва случая на агресия между ученици в двора на училище Прокуратурата в Бургас разследва случая на агресия между ученици в двора на училище
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Подготовката за изборите: Премиерът Андрей Гюров се среща с новите...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Надежда Йорданова, ПП-ДБ: Ограничаването на секциите в чужбина не...
Чете се за: 06:02 мин.
У нас
Бъдещето на Украйна: Делегация от Киев се среща с пратениците от САЩ
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Бобри в река Марица: Как животните са мигрирали от Северна в Южна...
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ