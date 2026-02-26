Андрей Янкулов за Теодора Георгиева: Поредният тежък удар върху имиджа на българското правосъдие

Поредният тежък удар върху имиджа на българското правосъдие. Това коментира служебният правосъден министър Андрей Янкулов преди пленума на ВСС във връзка с информацията, че Европейската прокуратура намира българския европейски прокурор Теодора Георгиева за виновна.

„Това отново ни дава основание да смятаме, че трябваше да бъде направено повече за разплитане на мрежите за паралелно правосъдие в България - една от които „Осемте джуджета“. Оттук насетне, колкото и време да се пропусна, основна задача, на ангажираните с процеса по управление на правосъдието, трябва да бъде към максимално изясняване на тези казуси, за да не получаваме и в бъдеще подобни ситуации“, коментира правосъдният министър.