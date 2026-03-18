Коледни и великденски добавки ще се дават на най-бедните по закон

Депутатите приеха на първо и второ четене поправки в Закона за социално подпомагане, с които се въвеждат задължителни коледни и великденски добавки за най-уязвимите хора задължително всяка година. Законопроектът беше подкрепен от ГЕРБ-СДС, ПП-ДБ, "Възраждане", "ДПС - Ново начало", "БСП - Обединена левица", "Има такъв народ", АПС и от "Величие". "Въздържали се" гласуваха от МЕЧ.

Очаква се подобни помощи да получават около 507 хиляди души. В групата на подпомаганите ще попаднат пенсионери с доходи под линията на бедност, многодетни семейства, младежи навършили пълнолетие, но които са били подпомагани преди това, самотно живеещи и лица с увреждания.

Размерът на целевата помощ ще се определя всяка година със закона за държавния бюджет.

"Наистина тази идея, вкарана в законопроект, може да даде една друга предсказуемост на всички хора, които се нуждаят от тази подкрепа. Често се получава така, че великденските и коледните добавки се взимат от хора с най-ниски доходи, но с допълнителни доходи, а сега това ще е недопустимо по закон", коментира бившият социален министър и настоящ депутат от БСП-ОЛ Борислав Гуцанов.

От ПП-ДБ предложиха със законопроекта да не се подпомагат само определени категории деца, а всички.

"Ще ви обърна внимание, че през 2020 година приехме закон за закрила на детето. По тази логика във всеки един момент всяко дете може да бъде уязвимо. Ние ще подкрепим законопроекта - това трябва да е ясно", каза Цветан Предов от ПП-ДБ.

Срещу това, че законопроектът се приема в последните дни на настоящия парламент се обявиха от "Възраждане", които обаче подкрепиха текстовете.

"Когато говорим за помощ на определена група от хора, е добре държавата да има правилна политика и да ние ще го подкрепим от "Възраждане", защото това е правилна политика, да бъдат гласувани тестовете в закон, но не е правилно, че сега се приемат, а не по-рано, за да бъдат обмислени и обсъдени добре", коментира Георги Георгиев от "Възраждане".

След приемане на законопроекта вече няма да се определя всяка година с решение на Министерския съвет дали пенсионерите да получават коледни и великденски добавки. До шест месеца трябва да са готови всички подзаконови нормативни актове, които да осигурят прилагането на закона.