Божидар Божанов, ПП-ДБ: В политиката не е важно мястото в листата, а доверието на хората

Председателят на "Да, България" и заместник-председател на парламентарната група на ПП–ДБ Божидар Божанов заяви в студиото на "Денят започва", не е имало сериозни трудности при подреждането на кандидатските листи за предстоящите избори през април.

"Аз не мисля, че е било трудно. Но ние всеки път регистрираме листите в последния ден. В България е най-свикнато всичко до последния момент да се изчаква. Така че чак такава драма не мисля, че хората могат да си представят."

По повод коментарите за вътрешно влияние в коалицията, той подчерта:

"В политиката няма такова значение на кое място си в листата. Важно е колко работа вършиш и колко хората го оценяват това. Аз всеки път разчитам на преференциите и съм благодарен на избирателите, че ме посочват. На предните избори мисля, че имам дори повече от Борисов, който беше водач на листа."

Божанов защити включването на Явор Божанков:

"Ние бяхме изразили позиция многократно, че Божанков е полезен в парламента, че има добри ораторски качества и своята подкрепа, което е много важно. Когато алтернативата е да не се явява на избори, защото решението беше да не бъде в листите, тук не става въпрос за надделяване, а за здрав разум."

По думите му спорът е бил политически, а не личностен:

"Това е политически спор, не е някаква караница. Връщайки се назад, може би изборът на Силви Кирилов нямаше да промени много нещата, особено като се има предвид как се развиха събитията след това."

На въпрос дали "Демократична България" отстъпва прекалено, Божанов заяви:

"Твърдите партийни ядра винаги искат партиите да са самостоятелни. Но нашата роля е да разширяваме и да обединяваме, особено преди избори. Това обединение се базира на ценности."

Той подчерта общите цели:

"Можем да спорим кой да е председател на Народното събрание или как да се подреждат листите. Но това, за което не спорим, са основните цели – върховенство на закона, борба с корупцията и България да бъде в сърцето на Европа."

Божидар Божанов призна, че казусът около вътрешните решения може да се тълкува двусмислено:

"Това беше един от нашите аргументи за оставането на Божанков в листите – именно, за да не се изпрати такова послание. Ние дължим да прилагаме тези принципи и вътрешно."

Той изрази увереност, че коалицията ще излъчи общ кандидат за президент:

"Нямам съмнение, че ще се разберем за общ кандидат за президент. Имаме процес заедно с Форума за демократично действие и други общественици, така че да стигнем до една кандидатура."

Въпреки това уточни:

"Мисля, че е твърде рано за този въпрос. На този етап фокусът ни е върху парламентарните избори."

Божанов отхвърли твърденията, че служебния кабинет е политически обвързан:

"Кабинетът не е на ПП, не е на ДБ, не е на ПП–ДБ. Кабинетът е служебният кабинет на Андрей Гюров. Има хора, свързвани с различни партии, но това, което ги обединява, са професионалните им качества."

За действията на полицията срещу купуването на гласове, той защити работата на МВР:

"Да започнеш атаки срещу служебния кабинет от първия ден е израз на нервност. Кабинетът реално работи срещу купуването на гласове и срещу използването на държавната машина за контролиране на вота."

Божанов даде конкретни примери:

"Социалната система, земеделието, горските стопанства, здравеопазването – през всички тези сектори могат да се контролират гласове или да изтичат средства, които след това се използват за купуване на гласове."

Във връзка с компенсациите заради скъпите горива той заяви:

"Правилният подход е всяка помощ да бъде таргетирана към тези, които реално имат нужда, а не да се раздават пари на всички."

И обясни източника на средствата:

"Има ръст на ДДС – когато поскъпнат горивата, в бюджета влизат повече приходи. От този ръст могат да се подпомогнат най-уязвимите."

Божанов подчерта, че кампанията трябва да е фокусирана върху политики, а не върху атаки.

