Ново заседание по делото за побоя над журналиста Слави Ангелов, който беше брутално нападнат през март 2020 г. Подсъдими са Бисер Митрев и близнаците Георги и Никола Асенови. Миналата година СГС осъди тримата на 5 години затвор.

На предишното заседание Софийският апелативен съд допусна да бъдат изготвени две справки и нова техническа експертиза. Очаква се на днешното заседание да бъде представена справка от "Гранична полиция" дали Васил Божков е напускал страната през 2020 година.

Нова експертиза пък трябва да покаже дали телефоните на двамата братя Асенови и Бисер Митрев са били в района на автомивка на бул. "Ломско шосе" през март и април същата година. Според показания на свидетели с тайна самоличност именно там подсъдимите са говорили за побоя.