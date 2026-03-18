Ветровито и все по-студено в близките дни

В сряда времето ще бъде предимно облачно. Минималните температури ще са между 0° и 6°, по Черноморието от 2° до 5, в София – около 3°. В следобедните часове на места в Южна България ще има превалявания от дъжд, в планинските райони – от слаб сняг. Ще духа умерен, в Дунавската равнина и Източна България – силен вятър от изток-североизток. Ще нахлува по-студен въздух, дневните температури ще започнат да се понижават и максималните ще бъдат между 7° и 12°, в София около 7°.

И по Черноморието ще бъде предимно облачно. Ще духа умерен до силен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат от 8° до 10°, близки до температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 2 - 3 бала.

Облачно ще бъде и в планините. След обяд на места в масивите на Западна България и Родопите ще има превалява слаб сняг, под около 1500 метра – от дъжд и сняг. Ще духа умерен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 1°, на 2000 метра – около минус 4°.

До края на седмицата вятърът ще е от изток-североизток, предимно умерен, в четвъртък все още и временно силен. Ще преобладава облачно време и на много места ще има валежи от дъжд, в планините – от сняг. В четвъртък и петък със застудяването в Предбалкана и по високите полета, главно в нощните и сутрешните часове, дъждът ще се примесва и временно ще преминава в сняг. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 0° и 5°, а максималните ще се понижават и в петък ще бъдат между 5° и 10°. През почивните дни предстои слабо затопляне.