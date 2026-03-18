Почина легендарният синоптик Минчо Празников
С 30% поскъпна европейският природен газ, петролът скочи...
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е...
Полицейска акция срещу купуването на гласове в Стара Загора
Ветровито и все по-студено в близките дни

Снимка: Татяна Добролюбова
В сряда времето ще бъде предимно облачно. Минималните температури ще са между 0° и 6°, по Черноморието от 2° до 5, в София – около 3°. В следобедните часове на места в Южна България ще има превалявания от дъжд, в планинските райони – от слаб сняг. Ще духа умерен, в Дунавската равнина и Източна България – силен вятър от изток-североизток. Ще нахлува по-студен въздух, дневните температури ще започнат да се понижават и максималните ще бъдат между 7° и 12°, в София около 7°.

И по Черноморието ще бъде предимно облачно. Ще духа умерен до силен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат от 8° до 10°, близки до температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 2 - 3 бала.

Облачно ще бъде и в планините. След обяд на места в масивите на Западна България и Родопите ще има превалява слаб сняг, под около 1500 метра – от дъжд и сняг. Ще духа умерен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 1°, на 2000 метра – около минус 4°.

До края на седмицата вятърът ще е от изток-североизток, предимно умерен, в четвъртък все още и временно силен. Ще преобладава облачно време и на много места ще има валежи от дъжд, в планините – от сняг. В четвъртък и петък със застудяването в Предбалкана и по високите полета, главно в нощните и сутрешните часове, дъждът ще се примесва и временно ще преминава в сняг. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 0° и 5°, а максималните ще се понижават и в петък ще бъдат между 5° и 10°. През почивните дни предстои слабо затопляне.

Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в София, смятат от БАБХ
1
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в...
Как да реагираме, ако открием живак в дома си?
2
Как да реагираме, ако открием живак в дома си?
Войната в Близкия изток: Тази вечер Израел е ударил ирански кораби в Каспийско море
3
Войната в Близкия изток: Тази вечер Израел е ударил ирански кораби...
Оставката на Стефка Костадинова: Не е подала пълен набор от документи, за да напусне БОК
4
Оставката на Стефка Костадинова: Не е подала пълен набор от...
Удари по енергийна инфраструктура в Иран и Катар
5
Удари по енергийна инфраструктура в Иран и Катар
Посрещаме астрономическата пролет със сняг
6
Посрещаме астрономическата пролет със сняг

Най-четени

Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален скрининг
1
Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален...
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на 15-годишното момче заяви пълно доверие в работата на прокуратурата
2
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на...
Случаят "Петрохан": Протест с искане за прозрачност от институциите
3
Случаят "Петрохан": Протест с искане за прозрачност от...
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
4
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
Емил Дечев пред парламента: Манипулации са твърденията за уволнения и натиск в МВР
5
Емил Дечев пред парламента: Манипулации са твърденията за уволнения...
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от Великобритания и САЩ
6
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от...

Ветровито и хладно време, с валежи от дъжд през следващите дни
Ветровито и хладно време, с валежи от дъжд през следващите дни
Дъжд и сняг през следващите дни Дъжд и сняг през следващите дни
Чете се за: 01:50 мин.
Посрещаме астрономическата пролет със сняг Посрещаме астрономическата пролет със сняг
Чете се за: 01:37 мин.
Облачност и валежи в следващите дни, вятърът ще засилва усещането за студ Облачност и валежи в следващите дни, вятърът ще засилва усещането за студ
Чете се за: 02:17 мин.
Предимно облачно с валежи от дъжд днес и утре Предимно облачно с валежи от дъжд днес и утре
Чете се за: 01:45 мин.
Предстои понижение на температурите през следващите дни Предстои понижение на температурите през следващите дни
5369
Чете се за: 02:25 мин.

Почина легендарният синоптик Минчо Празников
Почина легендарният синоптик Минчо Празников
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Приоритетите на "Прогресивна България": Румен Радев представи мерки за ускорено развитие на страната Приоритетите на "Прогресивна България": Румен Радев представи мерки за ускорено развитие на страната
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Последен работен ден на Народното събрание – какво свършиха депутатите в 51-вия парламент Последен работен ден на Народното събрание – какво свършиха депутатите в 51-вия парламент
Чете се за: 04:47 мин.
У нас
В Благоевградско са регистрирани хиляди северномакедонци с български паспорти В Благоевградско са регистрирани хиляди северномакедонци с български паспорти
Чете се за: 04:35 мин.
Регионални
Нова формула за парното: От 1 май в сметките ще има данни за...
Чете се за: 05:20 мин.
У нас
Без дебати: По-строги наказания за сексуални посегателства над деца
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Оставиха в ареста мъжа, нападнал жена с нож в Бургас
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
След скока на енергийните цени: Шест държави в готовност да...
Чете се за: 04:40 мин.
По света
