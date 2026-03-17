Лидерски сблъсъци и нови играчи по пътя към 52-ия парламент
Чете се за: 08:22 мин.
Отиде си легендата на кукления театър Слава Рачева...
Чете се за: 02:20 мин.
Затвориха Прохода на Републиката заради катастрофа
Чете се за: 00:37 мин.
Акция срещу купуването на гласове се провежда в Бургас
Чете се за: 01:47 мин.
Протест на шофьори на линейки в Бургас заради глоби за...
Чете се за: 01:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Предстои понижение на температурите през следващите дни

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

Съществено понижение на максималните температури предстои в близките дни, като най-ниски ще бъдат в петък, в повечето райони от страната от 5° до 10°. Очакват се и валежи от дъжд, които със застудяването на места ще преминават временно и в сняг.

Утре ще бъде предимно облачно, но превалявания от дъжд, а в планинските райони – от сняг, ще има в следобедните часове само на места в Южна България. С умерен и силен вятър от североизток ще нахлува по-студен въздух и максималните температури ще бъдат чувствително по-ниски, между 7° и 12°. В София, след 13° днес, утре ще бъде около 7°.

За разлика от максималните, минималните температури ще са малко по-високи, между 0° и 6°, в София - около 3°, на морския бряг - от 3° до 5°. И по Черноморието ще бъде облачно и ветровито, с умерен и силен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат от 8° до 10°.

И в планините ще бъде облачно. Ще духа умерен вятър от север-северозапад. след обяд на места в масивите на Западна България и Родопите ще има превалява слаб сняг, под около 1500 метра – от дъжд и сняг. Максималните температури в курортите ни ще бъдат от минус 3° на Алеко,,, до 3° на Мальовица ,,,, в Банско и Смолян около 3° - 4°.

И към времето в Европа.

Слънчево ще бъде в по-голямата част от континента, , в източните райони с условия за мъгли или ниска облачност. Дъжд ще вали в югозападната половина от Пиренеите. Значителни валежи от дъжд се очакват на Апенините и в западните и южните райони от Балканите. Причината – средиземноморски циклон, който ще засегне и нашата страна.

У нас, в четвъртък и петък, с умерен и силен вятър от изток-североизток ще продължи да нахлува по-студен въздух. Ще има и валежи от дъжд, който със застудяването в Предбалкана и по високите полета, главно в през нощта и в сутрешните часове, ще се примесва и временно ще преминава в сняг. Облачно, ветровито и с валежи ще се задържи и през почивните дни, но максималните температури слабо ще се повишат.

#понижение на температурите #валежи от дъжд #времето #дъжд #новини в Метрото

