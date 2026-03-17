Трагедията край Маслен нос: Какви са версиите за потъването на риболовния кораб?

Една от вероятните причини, довели до потъването на риболовния кораб с трима души екипаж край Маслен нос, е отказ на двигателя му и нахлуване на вода през люка на машинното. Тази хипотеза изказаха днес от Борда за разследване на произшествия към Министерството на транспорта. Беше направен втори оглед на кораба при по-добра видимост, при която водолазите успяха да влязат в машинното отделение.

Сутринта в деня на инцидента вятърът е бил от най-лошите - североизточен до 30 метра в секунда. Вълните, събудени от него, са стигали до 5 метра и малко след 7.00 ч. корабът подава сигнал, че е приключил риболова.

Христо Христов, председател на Национален борд за разследване на произшествия: "Рибарските принадлежащи събрани на кораба. Не бяха в етап на търсене за мрежите и т.н., което означава, че той е приключил. Той това е докладвал на Агенцията, че приключва риболова и се връща към базовото си пристанище".

На път за дома обаче нещо се случва и забавя кораба - от пет възела до един. Това за разследващите би могло да означава, че двигателят е отказал и корабът се е управлявал само от вълните и вятъра.

Христо Христов, председател на Национален борд за разследване на произшествия: "И това се вижда, че корабът е бил на дрейф около 10 минути. След тия 10 минути корабът изведнъж изчезва от радарните системи на средствата, които са го наблюдавали. Много бързо става това нещо - една-две минути и потъва корабът".

Корабът е потънал с кърмата и е полегнал на дясната си страна с леко повдигнат нос, установяват водолазите. Така че най-вероятно водата е започнала да нахлува в задната му част.

Христо Христов, председател на Национален борд за разследване на произшествия: "При това бързо потъване от тяхна страна не е имало сигнал, че да обявят бедствие, че да искат помощ, за да могат да им бъде помогнато от структурите на "Гранична полиция" и "Морска администрация".

Тримата от екипажа не са успели да стигнат до спасителния пост. Тук той е привързан с въжета за борда. Обичайна практика, която обаче не позволява автоматичното му разгъване при потапяне на кораба.

И още нещо - от изчезването му до първия сигнал към Агенцията за рибарство и началото на спасителната акция минават цели три часа.

Христо Христов, председател на Национален борд за разследване на произшествия: "По време на тия три часа никой не е реагирал. Никой не е казал този кораб къде е, защо го няма? Къде е, защото той би трябвало да се вижда там."

Разследването има още много работа и то очевидно ще мине отвъд конкретните причини за потъването на риболовния кораб, при който загинаха трима души.