БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Властта представя инициативата "Кошница с...
Чете се за: 02:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Мъжът, поискал да похити автобус в Бургас, преди това е избягал от болница

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
A+ A-
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Запази
Снимка: БНТ
Слушай новината

Мъжът, който заплаши да отвлече автобус от градския транспорт в Бургас, е избягал от болница малко преди нападението.

По данни на разследването, 44-годишният мъж е напуснал самоволно болнично заведение, където бил настанен за лечение. Малко след това се качил в автобус по линия № 12 в посока терминал "Славейков".

По време на курса той заплашил с нож кондукторката, отнел чантата ѝ с оборотни пари и билети и заявил, че извършва обир и отвлича автобуса. Впоследствие счупил предпазната преграда до шофьора, насочил нож към него и отправил заплахи за живота му. При нападението водачът е получил порезни рани по ръцете.

След намесата на полицейски екипи мъжът е задържан и настанен в Центъра за психично здраве. Шофьорът и кондукторката са прегледани и освободени за домашно лечение. По случая е образувано досъдебно производство.

#кондукторка #заплаха с нож #Бургас

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Мълния уби около 30 крави и телета край Калофер
2
Мълния уби около 30 крави и телета край Калофер
Очевидци разказват за трагедията на „Челопешко шосе“, при която загинаха четирима
3
Очевидци разказват за трагедията на „Челопешко шосе“,...
Министър Абровски: Започва пълно премахване на ограда в местността Баба Алино
4
Министър Абровски: Започва пълно премахване на ограда в местността...
Заложница по неволя: Забраняват на Ива Михайлова да напусне Кочани, за да се лекува в България
5
Заложница по неволя: Забраняват на Ива Михайлова да напусне Кочани,...
От първо лице за катастрофата: Говорят пожарникарите и очевидецът, подал сигнал на 112
6
От първо лице за катастрофата: Говорят пожарникарите и очевидецът,...

Най-четени

Шофьорът, врязал се в автобус на "Челопешко шосе", се движел с над 150 км/ч (ОБЗОР)
1
Шофьорът, врязал се в автобус на "Челопешко шосе", се...
Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
2
Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
Двамата шофьори, причинили катастрофа с автобус в София, са с чешки шофьорски книжки
3
Двамата шофьори, причинили катастрофа с автобус в София, са с чешки...
Осъдиха на 4 години затвор мъжа, причинил смъртта на полицай при катастрофа на Северната тангента в София
4
Осъдиха на 4 години затвор мъжа, причинил смъртта на полицай при...
10 линейки, две жертви и 9 пострадали при катастрофата на "Челопешко шосе"
5
10 линейки, две жертви и 9 пострадали при катастрофата на...
Категорично вината за катастрофата е на шофьорите на леки автомобили, съобщи заместник градският прокурор
6
Категорично вината за катастрофата е на шофьорите на леки...

Още от: Криминално

От 1 до 6 години затвор грозят съдебния заседател, обвинен в измами чрез фалшиво влияние върху съдебни дела
От 1 до 6 години затвор грозят съдебния заседател, обвинен в измами чрез фалшиво влияние върху съдебни дела
Смъртоносен удар: 17-годишен се заби с колата си в къща в Дупница и загина Смъртоносен удар: 17-годишен се заби с колата си в къща в Дупница и загина
Чете се за: 01:05 мин.
От първо лице за катастрофата: Говорят пожарникарите и очевидецът, подал сигнал на 112 От първо лице за катастрофата: Говорят пожарникарите и очевидецът, подал сигнал на 112
10534
Чете се за: 04:02 мин.
Мъж и жена са в болница след тежка верижна катастрофа край Лясковец (СНИМКИ) Мъж и жена са в болница след тежка верижна катастрофа край Лясковец (СНИМКИ)
Чете се за: 00:55 мин.
Фаталната гонка: Какво се знае за шофьорите на автомобилите, причинили катастрофата на "Челопешко шосе"? Фаталната гонка: Какво се знае за шофьорите на автомобилите, причинили катастрофата на "Челопешко шосе"?
16477
Чете се за: 03:45 мин.
След кървавата гонка: 4 жертви и 8 ранени след тежката катастрофа на „Челопешко шосе“ (ОБЗОР) След кървавата гонка: 4 жертви и 8 ранени след тежката катастрофа на „Челопешко шосе“ (ОБЗОР)
41090
Чете се за: 05:12 мин.

Водещи новини

Властта представя инициативата "Кошница с грижа": Намаляват с 15% цените на основните продукти
Властта представя инициативата "Кошница с грижа":...
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Възстановено е движението от Смолян към Пампорово по авариен обходен път Възстановено е движението от Смолян към Пампорово по авариен обходен път
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Книжките на шофьорите от кървавата гонка на "Челопешко шосе" са валидни, но ще проверяват как са издадени Книжките на шофьорите от кървавата гонка на "Челопешко шосе" са валидни, но ще проверяват как са издадени
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Християн Пендиков: Случаят с Ива Михайлова от Кочани показва проблеми с правосъдието и правото на лечение в РСМ Християн Пендиков: Случаят с Ива Михайлова от Кочани показва проблеми с правосъдието и правото на лечение в РСМ
Чете се за: 11:07 мин.
По света
Мощно земетресение с магнитуд 7,8 разтърси Филипините, има жертви и...
Чете се за: 00:17 мин.
По света
"Европейската тройка" подкрепя пряк диалог между Киев и...
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Международните превозвачи готвят протест на 15 юни, ще има...
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
С над 100 км/ч е карал 17-годишният шофьор, който се заби в къща в...
Чете се за: 04:25 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ